“Nunca verá ni un centavo”: Quentin Tarantino revela la razón por la que no comparte su fortuna con su madre

Debido a su exitosa carrera como cineasta, ha logrado conseguir una fortuna aproximada de 120 millones de dólares, según información de Celebrity Net Worth.

A pesar de la felicidad y riquezas que le ha dado su carrera en el cine, y para sorpresa de propios y extraños, Tarantino jamás ha compartido nada derivado de sus éxitos con su madre.

Lea también: A pocos días del estreno de “What if…?”la nueva serie de Disney Plus

En una entrevista realizada en The Moment, podcast de Brian Kopelman, el director de Pulp Fiction habló sobre su infancia y cómo nunca recibió el apoyo por parte de su madre en su sueño de convertirse en un aclamado cineasta a nivel mundial.

“Ella se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡se acabó!’”.

Cuando me dijo eso, de esa forma tan sarcástica, me dije: ‘Muy bien, entonces cuando me convierta en un director, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ella. No habrá vacaciones ni auto. No obtendrá nada por lo que me acaba de decir”, recordó Tarantino.

El director ganador de dos Premios Oscar comentó que jamás le ha dado dinero a su mamá y que solamente la ayudó en una ocasión que tuvo problemas judiciales debido a no declarar impuestos.

“No hubo ni Cadillac ni casa. Hay consecuencias por lo que uno le dice a sus hijos, recuerden que hay consecuencias por emplear un tono sarcástico sobre lo que es importante para ellos”, dijo el cineasta estadounidense.

El director de Once Upon a Time in Hollywood también habló un poco sobre su pasado y se sinceró sobre su infancia en Knoxville, Tennessee.

Lea más: El viaje de los primeros civiles al espacio por SpaceX será docuserie en Netflix

Su madre, Connie, lo tuvo con tan solo 16 años mientras estuvo casada con su padre, Tony Tarantino. A pesar de esto, ambos se separaron antes de que Quentin naciera. Supuestamente, Connie dejó a Tony porque él le mintió al decirle que era estéril.

Tras volverse a casar y no tener un matrimonio exitoso, Connie dejó a Quentin con sus abuelos y esto causó que la relación entre ambos fuese en todo momento complicada.

La vida de Quentin Tarantino no se parece en nada a su infancia. Actualmente es uno de los directores más reconocidos e influyentes en la historia de Hollywood y está casado con Daniella Pick, modelo israelí, con quien tiene un hijo.