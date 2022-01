Octavio Ocaña: el actor preparaba proyecto de stand up para el 2022

“Retomé y fue no tan complicado, me apoyaron muy bien. Yo sentía nervios de: ‘¿Ahora qué onda?’, porque me alejé de todo, y otra vez aquí me abren las puertas y me contagio de la carrera impresionante de los compañeros. Otra vez me puse a su ritmo, un poquito no tan cañón pero ahí vamos, echándole ganas”, dijo Ocaña en una entrevista al programa De primera mano en julio del 2021.

Al inicio de la plática el actor relató cómo fue su infancia al acudir a la escuela y a los foros de televisión para grabar la serie. “La viví a todo dar como un niño normal. Ya estaba en este medio y yo me veía normal, como mis demás compañeros en la escuela, en el futbol, me da igual que salga en la tele. Pero la gente no me veía igual”, se le escucha decir.

Además, en la entrevista el actor indicó que para el 2022 tenía un nuevo proyecto del cual no podía dar muchos detalles hasta que se lo autorizaran. “También estoy haciendo un stad up que estamos escribiendo, pero a ver las presentaciones para el año que viene. Empecé desde enero con esto, no se ha podido, pero esperemos que el año que viene si ya se pueda, me van a estar viendo ahí cuando gusten”, dijo con muchos ánimos.

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre del 2021 por un disparo en la cabeza luego de una persecución policiaca dentro del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Casi tres meses después los hechos continúan bajo investigación.