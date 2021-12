Octavio Ocaña: el error en el informe oficial de la policía que daría nuevas luces sobre el disparo que le quitó la vida

A más de un mes de la muerte de Octavio Ocaña, las circunstancias de su trágico fallecimiento todavía no están claras.

No obstante, la familia de “Benito” y sus seguidores no creen que esta versión sea cierta, ya que las investigaciones policiales presentan varias irregularidades en este mediático caso.

El miércoles 8 de diciembre, la familia del actor de la serie de comedia Vecinos realizó una conferencia de prensa para presentar a sus nuevos abogados y anunciar avances con la investigación del caso.

La familia Ocaña reveló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) accedió a considerar que el informe oficial que entregaron luego de sus primeras investigaciones tuvo un grave error al establecer que el actor se disparó accidentalmente.

Luego del incidente que terminó con la vida de Octavio Ocaña, la dependencia estatal entregó su primer informe, en el que se señaló que “el conductor (Octavio Ocaña) presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”.

De ser desechada esta posibilidad por las autoridades mexicanas, la nueva línea de investigación en el caso del actor mexicano sería asesinato.

“Queda formalmente dicho que mi hijo no se disparó, faltan unas pruebitas nada más para poder confirmarlo, pero ya ellos saben, la fiscalía y nosotros, que mi hijo no se disparó, a mi hijo lo mataron”, informó Octavio Pérez, padre de “Benito”.

La nueva defensa de la familia Ocaña estará a cargo del abogado Francisco Hernández, cabeza de la Fundación Lex Pro Humanitas.

El jurista aseguró que se presentarán el lunes 13 de diciembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar atraer el caso con el objetivo de determinar la violación a los derechos humanos por parte de la policía mexicana.

De igual forma, Hernández señaló que se dará inicio a una nueva estrategia legal basada en peritajes. A pesar de no dar más detalles, el abogado dio a conocer las cuatro líneas más importantes de este plan.

La primera línea estaría basada en una prueba de rodizonato de sodio realizada en las manos de Ocaña, la cual salió negativa y prueba que el actor no detonó ningún arma de fuego durante ese día.

Asimismo, informó que los cuatro impactos de bala en la camioneta de Octavio Ocaña contradeciría la información brindada por los policías involucrados en la persecución, quienes mencionaron haber disparado solamente una vez al aire y nunca contra el vehículo.

El abogado también señaló que la escena del crimen fue manipulada, ya que el encargado de resguardarla fue un policía de tránsito municipal debido a que los peritos llegaron al lugar de los hechos cinco horas después.

Para finalizar, el jurista reveló que el casquillo de la bala que terminó con la vida de Octavio Ocaña fue sustraído y hasta el momento no ha sido ubicado.

Esta inconsistencia es probablemente la más evidente del paso y podría dar un giro de 180 grados a la investigación de la muerte de “Benito”.

Durante los primeros días de diciembre, la familia Ocaña dio a conocer que había finalizado su relación con su primer cuerpo de abogados. A pesar de no dar más detalles sobre esta situación, el periodista Gustavo Adolfo habló sobre el tema.

“Yo cuando oigo que cambiaron de abogados es porque algo no cuadró o algo no fue como ellos deseaban, es decir, que los abogados no trabajaron como la familia quería”, indicó el periodista.