“Ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”: la desgarradora confesión de Belinda sobre el sufrimiento que vivió en México

Belinda , a más de cinco meses de su separación con Christian Nodal , c ontinúa enfocada en su carrera artística tras mudarse a España y regresar a la actuación de la mano de la serie Bienvenidos a Edén.

En esta ocasión, Belinda ofreció una entrevista a El País y tocó varios temas como las críticas que constantemente tiene por parte de sus detractores, sus amistades a lo largo de los años y los motivos por los que decidió abandonar México hace algunos meses atrás.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano”, indicó la cantante al inicio de la entrevista.

A pesar de contar con millones de seguidores en redes sociales, Belinda reveló que muchos de ellos solamente se dedican a criticarla y la gran mayoría de sus detractores son de México, país que la vio nacer en el ámbito artístico.

“Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en el país donde crecí como artista”, comentó la cantante nacida en España.

Para finalizar, Belinda, indirectamente, tocó el tema de su ruptura amorosa con Christian Nodal y mencionó que se sintió herida luego de ser tachada de “interesada” por muchos de sus fanáticos.

“Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, concluyó.

Belinda, quien nació en Madrid en 1989, migró a México cuando tenía tan solo 4 años y comenzó una su carrera artística al participar en varias producciones infantiles y juveniles.

Sin embargo, tras su ruptura con Christian Nodal, la actriz y cantante decidió regresar a España y alejarse de las críticas que recibió en territorio mexicano.