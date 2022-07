Belinda: las declaraciones en las que asegura que su sueño era casarse (y la indirecta que envió a Christian Nodal)

En esta oportunidad, por medio de una entrevista, la cantante de Luz sin Gravedad habló sobre las prioridades que tenía en su vida hace algunos meses atrás y confesó que uno de sus sueños era casarse, ya que desde niña ha esperado este mágico momento.

Asimismo, dio a entender que no puso atención a su carrera artística durante su relación con Christian Nodal, ya que en todo momento puso como prioridad su vida amorosa y su ilusión de casarse.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer. En este caso yo me desvié un poco, pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte”, indicó.

“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé darle prioridad a ciertas cosa que no que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, concluyó Belinda.

Belinda revela que sí tenía la ilusión de casarse con Nodal pic.twitter.com/qwNjIFcyXt — Lo + viral (@VideosVirales69) July 13, 2022

Estas declaraciones por parte de la protagonista de Bienvenidos a Edén dejaron claro que por el momento ha blindado su corazón de cualquier tipo de relación amorosa y se encuentra totalmente enfocada en su carrera.

Las palabras de Belinda salieron a la luz tan solo días después de que su madre dejara claro que la artista mexicana no la ha pasado bien en los últimos meses a raíz de la controversia que la ha acompañado tras su separación con Nodal.

“Todos piensan que mi hija es la gran artista y que no le pasa nada. Pero sí ha sufrido mucho con todo lo que hemos vivido últimamente”, comentó en su momento Belinda Schüll, madre de la cantante.