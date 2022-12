Once alternativas al cine navideño convencional

Nada más comenzar el mes de diciembre, al abrir cualquiera de las plataformas de cine y series bajo demanda, nos encontramos con anuncios de películas en las que predominan los tonos verdes y rojos, títulos que juegan con las palabras Santa o Reyes, y escenarios navideños con familias unidas o mal avenidas y parejas que se reencuentran.

Pero el cine navideño no es tanto un género como una categoría particular, en la que caben clásicos, estrenos ‘ad hoc’ y clásicos modernos de diferentes registros; comedias, aventuras o dramas (desde ¡Qué bello es vivir! a Solo en casa, pasando por Love Actually o Jungla de Cristal). Cada uno, en nuestra casa, tenemos nuestra película de Navidad preferida. Para añadir títulos a esa lista de imprescindibles, desde un punto de vista menos comercial, hemos pedido a varios expertos que nos recomienden películas que se salen de la fórmula más convencionalmente reconocida como “navideña”, para espectadores con ganas de innovar.