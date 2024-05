La famosa presentadora Oprah Winfrey ha generado revuelo al revelar su arrepentimiento por haber contribuido a la cultura de las dietas y ha expresado su compromiso de "hacerlo mejor".

Durante un evento titulado Making The Shift: A New Way to Think About Weight, Winfrey de 70 años, compartió su decisión de alejarse de la cultura de las dietas y la "vergüenza" que la acompañaba, según informó People Magazine.

"Hemos sido avergonzados, y se nos ha dicho que a menos que cumplamos con un cierto estándar de tamaño, no merecemos ser aceptados o incluso amados", apuntó la famosa, durante el encuentro, según reportó People.

Oprah reconoció su papel en la promoción de dietas a lo largo de su carrera y destacó la importancia de adoptar una mentalidad más saludable hacia la imagen corporal.

“Creo que hemos llegado a un momento crucial en la forma en que hablamos y pensamos sobre nuestros cuerpos”, habría dicho la presentadora estadounidense.

Winfrey, recientemente dejó la junta directiva de Weight Watchers, una compañía estadounidense que ofrece servicios para pérdida y mantenimiento peso, después de revelar que había tomando medicamentos para perder peso.

“Dejar de avergonzar a otras personas por tener sobrepeso o por cómo deciden perder o no perder peso es lo más importante, dejar de avergonzarnos a nosotros mismos”, aseguró.

La presentadora también reveló el origen de sus inseguridades sobre su peso, remontándose a 1985 cuando Joan Rivers la cuestionó públicamente sobre su aumento de peso en The Tonight Show, ya que le habría dicho que era una chica linda por lo que “debía estar delgada”.

Aquel evento desencadenó un ciclo destructivo de dietas extremas y vergüenza corporal que ha perdurado en el tiempo.