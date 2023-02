Pablo Lyle ofrece disculpas a la familia entre lágrimas luego de recibir la sentencia de 5 años por homicidio involuntario

El año del incidente se había estrenado el filme Myrreyes vs Godínez, con el cual el actor debutaba en el cine.

Un ataque de ira porque un hombre se acercó a tocar la ventanilla, a manera de reclamó al vehículo donde iba por quedarse obstruyendo el tráfico, hizo que se bajara y lo alcanzará para darle un golpe el cual provocó un trauma contundente de cabeza por el cual el hombre murió cuatro días después en el hospital.

La jueza Marisa Méndez, de la corte en el circuito del condado Miami-Dade de Florida, leyó la condena del actor, que en octubre del 2022 ya había sido declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

El actor recibió una sentencia de 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional.

Además deberá cumplir con 500 horas de servicio comunitario y recibir clases de manejo de la ira.

“El señor Hernández no merecía morir ese día”, dijo la magistrada al imponer la sentencia, quien considero como atenuantes la falta de antecedentes penales y el arrepentimiento del actor.

“Este es el resultado de algo que hice y que está conmigo siempre cuando voy a dormir”, dijo Pablo Lyle.

“He aprendido una gran lección”, agregó el mexicano, quien por momentos se vio obligado a interrumpir su testimonio a causa de las lágrimas y precisó que no tenía nada en contra de la víctima, ni que jamás se hubiera imaginado el desenlace causado por un hecho que duró “cuestión de segundos”.

“Es la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida, de todo corazón lo siento mucho”, dijo el actor, visiblemente emocionado, a los familiares de la víctima presentes en la sala momentos antes de que se diera a conocer la sentencia, en la que ha sido la primera vez que se ha manifestado desde que ocurrió el incidente.

La familia del fallecido había solicitado la pena máxima de 15 años. Ricardo Hernández era jubilado y había llegado de Cuba a Estados Unidos de forma legal en 2011.

“Cuando vi a mi padre en esa cama de hospital, no quería creer que era él, porque era una persona muy alegre, muy atento con todos. No hay palabras para describir quién era mi padre. Han sido cuatro años muy duros”, dijo en la sala el hijo de la victima, Juan Ricardo Hernández, quien pidió en la sala la máxima pena.

Por su parte, Lyle había pedido un nuevo juicio argumentando que había inconsistencias y que no se habían admitido pruebas y testigos de que había actuado en defensa propia y por temor. Sin embargo, la Fiscalía dijo que las últimas palabras de la víctima fueron: “Por favor no me hagas daño”.

Las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana muestran a Lyle correr hacia el hombre, quien, al ver al mexicano acercarse, intenta protegerse sin éxito y, tras recibir un puñetazo, se desploma al instante. Cuatro días después, falleció en un hospital de Miami.

Ahora que se emitió la sentencia, el actor tiene 30 días para apelar.

Con información de EFE.