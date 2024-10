“Palmeras en el jardín”: Alejandro Sanz presenta el primer sencillo de su nueva etapa musical y videoclip producido por Residente

Con más de tres décadas de trayectoria y múltiples reconocimientos, el cantante español Alejandro Sanz continúa con innovación musical y este viernes 25 de octubre lanzó el primer sencillo de su próximo álbum y nueva etapa musical que cuenta con el respaldo de Sony Music.

Palmeras en el jardín es el primer adelanto con el que Sanz muestra lo que está preparando y que plasmará en su próximo álbum. Además, promete continuar su legado de grandes éxitos y enganchar a sus millones de seguidores.

La canción con la que Sanz confirma que mantiene su creatividad intacta, fue producida por los ganadores al Latin Grammy, Casta (Manuel Turizo, Karol G) y Spreadlof (Sebastián Yatra, Shakira, Rosalía), y mezclado por el multipremiado Lewis Pickett (Juanes, Carlos Vives, C. Tangana).

De acuerdo con Sony Music, Sanz sigue siendo una de las voces más importantes y queridas en el panorama musical y Palmeras en el jardín lleva su inconfundible sello, esa muestra poética emocional que lo ha convertido en el artista español más premiado y uno de los más admirados del panorama internacional.

“Componer y escribir es mi único camino para seguir, así me expreso y así vivo. Compartir con vosotros Palmeras en el jardín realmente es una felicidad orgullosa y extrema por todo el trabajo y pasión que hay en ella. Disfrútenla, cuénteme. Ahora soy yo el que os escucha a vosotros, y quiero saberlo todo”, publicó Sanz en su cuenta de Instagram.

El videoclip

Para apoyar la promoción de Palmeras en el jardín, Sanz publicó el videoclip oficial en YouTube, una pieza que fue dirigida por Greg Ohrel (Bad Bunny, Juanes) y la producción de Residente.

Según los reportes, la pieza visual se grabó entre Madrid, España y Miami, EE. UU., y rebosa creatividad y efectos visuales que elevan la canción a otra dimensión.

De acuerdo con Sony Music, el videoclip es la puesta en escena audiovisual perfecta para ilustrar una canción que marca el inicio de un nuevo álbum, que se publicará en el 2025.

Sanz, inspiración para varias generaciones

Sanz ha marcado e inspirado a varias generaciones, como lo destaca Elvira Sastre, poeta y escritora española que se unió al lanzamiento de Palmeras en el jardín.

“Volver implica tantas cosas que no es sencillo resumirlo en unas frases. Uno vuelve a su infancia, vuelve también a sus costumbres, puede volver a una persona o puede volver a sí mismo después de un largo viaje. Volver es un movimiento complejo, extenso en el tiempo, requiere de calma y mucha consciencia. Cuando uno vuelve, no lo hace solo: le acompañan nuevas vivencias, otros tipos de dolor y daño, alegrías que lo hacen algo más fácil, ciertos temores, sí, pero también valentía en el ejercicio de colocar un pie tras otro para desandar lo conocido. A veces, necesita una compañía que lo vaya guiando. Otras veces, basta la soledad para descubrir aquello que no supo ver mientras ocurría. Sea como sea, suceda de la manera en la que suceda y le lleve a donde le lleve, volver es siempre un viaje repleto de honestidad porque lo contrario significa perderse”, dijo Sastre, conocida por su estilo íntimo y emocional con el que ha logrado que la poesía contemporánea llegue a un público joven, combinando lo personal con lo poético de una manera única y conmovedora.

“Alejandro Sanz vuelve su origen, a su raíz, y solo él sabe lo que incluye ese regreso. Lo hace desde la intención de quien cree en lo que le importa de verdad, y esa fe es la que ilumina el camino de vuelta. Alejandro es música, pero ante todo es palabra, y a lo largo de su carrera ha usado lo que ha tenido en su mano para expresar lo que siente y necesita contar. La poesía es su idioma y esta canción, Palmeras en el jardín, es una mirada atravesada por ese lenguaje poético. Es imposible entenderlo de otro modo: Alejandro siempre nos ha explicado desde la belleza y vuelve a hacerlo en este trabajo”, agregó Sastre.

“Este tema, Palmeras en el jardín, es ese hallazgo. Un verso detrás de otro es mucho más que dos frases: es una señal. Lo contiene todo: imágenes poderosas, el eco que reconoce lo que no puede ser y nos deja en las manos su significado, esa voz rasgada que se amplía al hacerse preguntas, las notas precisas que acompañan, la distancia entre lo que pudo ser y no fue. Sembrar la semilla de una palmera, bañarla, desear que germine, ser testigo de su crecimiento, dormir bajo su sombra para después marcharse y dejarla ser y estar donde merece es algo que solo sabe hacer quien conoce que la vida es, siempre, un camino de vuelta. Quizá esta canción sea lo que necesitamos: un alma desnuda que escribe y canta a lo que fue para, en un movimiento maestro, volver a serlo”, concluyó Sastre.