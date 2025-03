Ela Taubert: La cantante colombiana que conquista el mundo con una balada sobre el amor y la confianza

Ela Taubert es una cantante y compositora colombina que ha sido considerada por especialistas de la industria musical, como una de las nuevas exponentes del pop latino con mayor proyección global.

Debido a el ritmo de sus canciones y a sus letras cercanas, Taubert ha cautivado a un público sediento de conexión, que ha encontrado en su música un refugio y que solo en Spotify supera los 4.2 millones de oyentes mensuales.

En la actualidad promociona ¿Es en serio?, el segundo lanzamiento tras su victoria en los Latin Grammy en noviembre del 2024, donde aseguró el codiciado gramófono a "Mejor Nuevo Artista".

Tras el lanzamiento, Ela Taubert ofreció una entrevista a Prensa Libre y a través de una videoconferencia dio detalles de esa canción y de su nueva propuesta musical.

La cantante colombiana comenzó el 2025 integrando la lista Artist to Watch de Amazon Music, Pandora y VEVO DSCVR. Además, la galardonada artista acumula más de 500 millones de reproducciones combinadas y ha llegado al Top 20 del chart Latin Pop de Billboard, así como apariciones en el chart Global Viral de Spotify.

Durante la conversación con Prensa Libre, Taubert recordó el momento en que recibió el Latin Grammy y su ilusión por continuar en lo que le apasiona.

“Siento que el Latin Grammy para mí era un sueño muy grande de niñez. Siento que todos los artistas o músicos soñamos con un momento así, y en mi caso, de niña siempre tomaba el cepillo para peinar, me miraba al espejo como si fuera a cumplir el sueño de recibir el premio, como que es de chiquita siempre existía esa inocencia”, dijo.

“Es muy surreal cuando escuchas tu nombre en la gala, es un momento muy bonito y especial, sobre todo estar nominada al lado de artistas tan grandes, compartir espacio, y creo que eso, más allá de cualquier cosa, me motiva a mí mucho abrir mi cabeza aún más, con más sueños y más posibilidades de poder seguir soñando en grande, y poder continuar en un camino muy bonito en la música. Además, me motiva a seguir confiando en lo que hago y a seguir dando lo mejor de mí”, agregó.

¿Es en serio?, el tema

De acuerdo con Taubert, ¿Es en serio? es una balada sobre el amor, la confianza, el valor propio y las promesas vacías por parte de una pareja y, a través de una narrativa, combina la vulnerabilidad y el sarcasmo.

La cantautora colombiana se inspiró en la “Teoría de Febrero” para el universo narrativo que creó en este sencillo.

La cantante colombiana Ela Taubert promociona el tema “¿Es en serio?”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universal Music)

“Bueno, la canción la escribimos sobre una época de mi vida donde uno se da cuenta que no se está con la persona que uno cree que está, porque esa persona está con alguien más mientras está contigo y te dice que va a cambiar y que no es lo que parece, que todo va a estar bien”, dijo Taubert.

“Siento mucho que cuando uno está en un momento así, a veces no se logra visualizar que es lo mejor que te puede pasar. Aunque darte cuenta es lo más doloroso y horrible. Por eso queríamos crear una canción que pudiera empoderarte a seguir adelante, y como me pasó a mí, que me empoderó y me pude seguir adelante”, agregó.

La cantautora colombiana aseguró que está satisfecha del resultado de su nueva canción porque cuando se compuso, bailó, lloró y siguió con su vida. “Esta ha sido una experiencia satisfactoria porque mientras se supera un momento de una ruptura así que siempre es doloroso, entonces poco a poco se empodera”, dijo.

A propósito de la “Teoría de Febrero”, fueron sus admiradores quienes popularizaron la canción, incluso antes de su lanzamiento, debido a que en TikTok se difundió que ese mes la vida amorosa de una persona podría dar un giro de 180 grados, desde relaciones inesperadas hasta el regreso de una expareja.

En ¿Es en serio?, Taubert colaboró con un equipo estelar de compositores que incluye a la leyenda sueca del pop Max Martin, Rami Yacoub (reconocido por su trabajo con Britney Spears, Lady Gaga y Elton John), Kevin Aguirre y Pio Perilla. Además, la producción, liderada por Martin, junto a Yacoub y Aguirre, demostró la maestría que ha consolidado a Martin como el arquitecto detrás de algunas de las canciones más icónicas del pop en las últimas tres décadas.

“Estoy en el proceso de entender a dónde va todo, pero lo que sí puedo asegurar es que habrá más música este año, eso lo garantizo al 100 por cierto”, dijo Taubert, quien con su pop – rock característico, se expande a nuevos horizontes a través de esta nueva canción que moderniza la balada latina y la proyecta hacia una dimensión global.

El videoclip

Para apoyar la difusión de ¿Es en serio?, la artista colombiana publicó el videoclip del tema en su canal oficial de YouTube.

“Soy una persona muy visual y cuando escribo canciones, siempre tengo la imagen frente a mí en mi cabeza. No puedo vivir sin lo otro, por eso, cuando hicimos este video queríamos poder reflejar esa sensación de que a veces cuando uno está en ese momento, como con el corazón roto, como que estás como con la pereza de sentirte mal, que pasa mucho”, indicó Taubert.

“También quería reflejar que, cuando pasan momentos difíciles, las personas que te acompañan son quienes en verdad te alegran la vida y ellas se reflejan en el video”, añadió.

El mensaje para Guatemala

Durante la conversación con Prensa Libre, Ela Tubert agradeció el apoyo de sus admiradores guatemaltecos y prometió visitar el país para compartir e interpretar sus éxitos.

“Quiero decirle a toda mi familia de Guatemala que los amo con todo mi corazón, que espero de verdad poder ir pronto a conocer el país, a conocerlos a usted y cantar a todo pulmón”, dijo.

“Quiero agradecerles por todo el cariño que le han dado a cada una de las canciones porque siempre veo su bandera ahí, y que, de verdad, de corazón, espero que nos podamos ver, que podamos abrazarnos, que por fin pueda darle cara a todas esas personitas que me han estado apoyando y de alguna forma u otra estemos cerca antes de conocernos”, concluyó.