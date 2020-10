People´s Choice Awards: últimos días para votar por la guatemalteca Gaby Asturias

La guatemalteca Gaby Asturias a través de sus redes sociales promueve una vida saludable. (Foto Prensa Libre: cortesía Gaby Asturias).

La 46° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo los People´s Choice Awards 2020 traen una novedad para este evento.

Esta es la única ceremonia donde el público se convierten en el juez y su voto decide quienes serán los grandes ganadores. Por primera vez se tendrá la categoría Influenciador Latino del año 2020, en donde la guatemalteca Gaby Asturias está entre los seleccionados.

En esta categoría también se encuentran: José Eduardo Derbez (México), Nath Campos (México), Daniella Álvarez (Colombia), Juan Pablo Jaramillo (Colombia), Sofi Morandi (Argentina), Belén Soto (Chile) y Jacky Guzmán (Panamá).

Fueron seleccionados personajes que a través de las redes sociales han impactado, de forma positiva a sus seguidores latinoamericanos. De esta forma, la categoría se une a las más de 40 categorías globales que reconocerán a las estrellas más sobresalientes del año de la música, la televisión, el cine y la cultura pop

¿Cuándo será la premiación? El próximo 15 de noviembre se anuncia la celebración de la alfombra roja de E! Entertainment. La transmisión será desde Santa Mónica, California.

Los organizadores comentan que solo el año pasado Latinoamérica generó más de 100 millones de votos. Durante octubre se abrieron las votaciones y el próximo viernes 23 es el último día para elegir al favorito. Para apoyar a la guatemalteca ingrese a la página pca.eonline.com.

La guatemalteca en una entrevista con Prensa Libre comenta que esta noticia le hizo sentirse feliz y también preguntarse sobre qué acciones ha hecho para que la viera una plataforma tan importante. “Es una recompensa al esfuerzo y no es algo que sea de ahora porque ha sido un trabajo de una trayectoria de 10 años en lo que he hecho de todo un poco y ahí está el resultado de tanto trabajo”, agrega Asturias.

Las redes de Gaby Asturias tienen contenido de humor, mensajes positivos y consejos para una vida saludable. Ella es una modelo, presentadora de televisión y exreina de belleza guatemalteca, actualmente trabaja como locutora en una radio nacional.

Ama la comedia, ha participado en obras de teatro y musicales, su canal oficial de Youtube combina entrevistas, rutina de ejercicios, coreografías y otros temas divertidos desde los cuales invita siempre a ser positivos y tener “esa garra” para lograr lo que cada uno sueña en la vida.

La nominada cuenta que se enteró de la noticia por un mensaje que entró a su cuenta de Instagram. Ahí se comunicaron con ella los organizadores y luego de contactarla enviaron la comunicación oficial.

En el momento ella se preguntó “tantos creadores de contenido a nivel latinoamericano y yo entre los ocho, no es que uno no crea en lo que hace, pero hay gente con cinco o diez millones de seguidores, pero me sentí contenta que vieran calidad y no cantidad”, comenta emocionada Asturias.

También explica que esta nominación le exige a ella misma el seguir trabajando para seguir innovando. Además de continuar motivando a sus seguidores para que dejen las excusas y vivan una vida saludable.