Pepe Aguilar sostiene que el amor de Ángela y Christian Nodal viene desde que eran chiquillos

El conocido comunicador mexicano Mariano Osorio publicó una entrevista que le hizo a Pepe Aguilar en Bogotá.

Según dice Mariano sobre Pepe: "habla desde el corazón de un padre".

Respecto a la boda de Christian Nodal dice que no esperaba que su hija se casara a los 20 años.

Sin embargo, recordó cuando él también fue a hablar con el papá de su esposa y ella tenía 19 años.

"Ellos tenían una historia desde que estaban chiquillos", dice Aguilar.

Pepe Aguilar le cuenta a Mariano que contrató a Christian Nodal la primera vez que fue a Estados Unidos en una gira y allí se conocieron. Aquella vez, Christian actúo en 16 shows.

Hablando de la boda de Ángela, Pepe Aguilar también revela que su hija siempre estuvo muy cerca de él, pero dice que al casarse no se acaba una vida, sino una forma. Es una evolución, dice hablando de cómo sus hijos han crecido.

En esta entrevista Aguilar se muestra muy tranquilo y dice:

El día que tengamos más compasión y nos pongamos en los zapatos de los demás, créeme que este mundo será mucho más tranquilo.

Respecto a la canción Cuídamela bien, dice que la canción seguirá siendo relevante en el tiempo y no solo ahora, porque la hace un padre a una hija que se va a casar. Afirma que no está dedicada a Christian Nodal, que no está hecha con morbo. Y afirma que sí quiere a Christian Nodal, lo cual ya había dicho antes.

A Alan Tache en Despierta América le dijo Aguilar sobre la relación de Ángela con Christian dijo: "Son unos verdaderos cursis, todo el tiempo".

Vea la entrevista completa que le hizo Mariano Osorio a Pepe Aguilar acá: