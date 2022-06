“Piqué está sufriendo mucho”: la fuerte depresión que el futbolista español estaría atravesando luego de su separación con Shakira

Esta información, revelada en un principio por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, indicó que la nueva novia de Piqué sería una joven rubia de 22 años, con habría sido visto en su más reciente viaje a Estocolmo.

A raíz de su separación con Shakira, y los constantes rumores acerca de su supuesta infidelidad, fuentes cercanas al futbolista han comentado que se encuentra destrozado por esta situación.

La tristeza de Piqué fue confirmada por Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien habló con los medios de comunicación y aseguró que el defensor central español se encuentra sufriendo mucho por su ruptura.

“Piqué está sufriendo mucho por Shakira. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y ha dado mucho al equipo”, comentó.

De igual forma, Joan Laporta le mostró su apoyo incondicional a Gerard Piqué y reiteró que el futbolista es una gran persona.

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fanáticos. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos que no siente nada”, concluyó Laporta.