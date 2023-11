¿Por qué Clara Chía Martí no ha respondido a las menciones que ha hecho Shakira en sus canciones?

Todo lo mencionado anteriormente genera interrogantes en la opinión pública sobre las razones que podría tener Clara para no expresarse o, al menos, defenderse de las afirmaciones de Shakira en su canción. Después de un periodo considerable, parece que esa pregunta finalmente ha encontrado respuesta.

Según lo manifestado por una amiga de Clara, esta no tiene intenciones de responder a la canción publicada por la expareja de Piqué.

“No se esperaban que la ex de Gerard hiciera lo que ha hecho, pero así quien se retrata es ella. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más, es una señora”, comentó la fuente que no reveló su identidad exacta.