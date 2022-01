¿Por qué el Chavo del 8 decide celebrar Año Nuevo con Don Ramón y no con su mamá?

Roberto Gómez Bolaños no solo tenía la tarea de dar vida al querido Chavo del 8 en la vecindad, sino que también se encargaba de soltar ideas para la creación de nuevos episodios.

A comparación de los otros especiales, el de Año Nuevo marcó un momento importante en la historia de la serie y personajes, ya que se toca uno de los temas más sensibles en la vida del papá de la Chilindrina.

Lo que pudo ser una noche más de festejos, terminó siendo una noche de reflexión mientras esperaban el sonido del reloj para darse el saludo a la medianoche.

El año nuevo en la vecindad

Este episodio tiene como escenario principal la casa de Don Ramón. En ella se encontraba en profesor Jirafales, doña Clotilde, doña Florinda, Quico y el Chavo del 8. Ellos se reunieron para decidir dónde iban a darle la bienvenida al nuevo año.

La mamá del “Cachetes de marrana flaca” le insistió al deudor más grande de la vecindad para que acuda a su vivienda como lo hizo en Navidad.

Una y otra vez Don Ramón se negaba a aceptar la invitación, pero no explicaba sus razones. Es justamente en ese momento cuando interviene el “maestro longaniza” y expone lo que estaría pasando por la mente del vecino.

En su versión, este tenía “vergüenza de ser pobre” por lo que se sentiría mal de no hacer más en las celebraciones a causa de que no tiene dinero.

“Yo sé qué es lo que tiene, vergüenza, vergüenza de ser pobre. La semana pasada, la cena de Nochebuena se organizó en la casa de doña Florinda y usted quisiera corresponder, pero sabe que no tiene dinero y eso le da vergüenza. Esta vez, usted quisiera ser el que organiza la cena de Año Nuevo porque pensaría tontamente que, si va a la casa de doña Florinda, haría el papel de arrimado. En otras palabras, a usted le avergüenza ser pobre”, mencionó el maestro.

Salvar el Año Nuevo

En medio del caos que se vivía en esa habitación, porque el Chavo intentó golpear a Quico por callar al papá de la Chilindrina mientras hablaba, a la “Bruja del 71” se le ocurre una idea que salvaría el Año Nuevo de la vecindad.

Ya que don Ramón no tenía los recursos para organizar toda la velada, ella propone que su vecino sea el encargado de ofrecer su casa para hacer las celebraciones, mientras que doña Florinda apoyaba con la cena y los demás con artículos necesarios.

Es así como solucionaron el problema de la organización, pero, lo que no calcularon es que tenían que controlar al Chavo y a Quico para que no anden peleando. Mientras estos dos traviesos niños corrían por la casa de Don Ramón se le escucha decir al niño del departamento 8 decir lo siguiente: “… tú siempre me quitas todo, ya verás, te voy a acusar con mi mamá”. Acto seguido, sale de la vivienda.

Este mensaje no da a suponer que la madre se encontraba en la vecindad para esas fechas, pero, ¿por qué el Chavito no decide pasar Año Nuevo con ella? En el episodio nunca se explica la razón o tampoco se escucha a uno de los personajes alcanzándole la invitación para la cena.

Lo que sí se ve en pantalla es al niño del barril recibiendo la medianoche con sus vecinos, quedándose a la velada y dando el abrazo por el inicio del nuevo periodo. Y claro esta, como tradición de estos especiales, el capítulo concluye con un musical interpretado por el elenco.

*Con información de Infobae