Por qué elementos de seguridad bajaron a Edwin Luna del escenario durante un concierto en EE. UU. y qué dijo el líder de La Trakalosa

Algunos videos que se difundieron en las redes sociales muestran el momento en que Luna se encuentra deleitando a sus admiradores, mientras es interrumpido por elementos de seguridad, quienes lo bajan del escenario.

Ante la incertidumbre, varios usuarios comenzaron con especulaciones. Sin embargo, el cantante se pronunció en redes sociales.

“Les pido una disculpa, muchas gracias a toda la gente de Everett, en realidad no sé bien qué pasó, pero llegaron los sheriff para sacarme del escenario. Más tarde les comento qué pasó”, publicó Luna en su cuenta de Instagram.

Lea más: Muere a los 56 años Steve Harwell, cantante y fundador de la banda Smash Mouth

En su perfil de TikTok, el cantante compartió más información y dijo que los elementos de seguridad identificaron algunas personas armadas en el recinto y ejecutaron el plan de seguridad ante situaciones similares.

“Ayer estuve en Everett, Washington, en un Jaripeo con más de 2 mil personas. Subí al escenario a las 8:30 pm y la idea era terminar a las 10:30 pm, pero a las 9:30 pm llegó el Sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro del lugar. Momentos antes todo era perfecto”, dijo Luna.

Este lunes 4 de septiembre se difundió otro clip en el que Luna comparte más detalles de lo sucedido.

Lea también: Buscan bajo de Paul McCartney: Lanzan campaña para encontrar instrumento desaparecido hace más de 50 años y con el que se tocaron algunos de los mayores éxitos de Los Beatles

“No estoy asustado, no estoy nervioso, ni nada de eso. En realidad, no supimos cuál fue la causa de esta situación. En las redes se ven muchas cosas y mi familia sí se asustó porque se despiertan y ven que bajaron a Edwin Luna con armas, pero no. La realidad es que estaba cantando, llegó un guardia y me dijo ´hay que irnos´, me abrazó, me bajó corriendo, me subieron una camioneta con más guardias, hasta el Sherif del condado. Ya que iba en la camioneta me explicaron que en el área VIP detectaron algunas armas, no se más. Gracias a Dios estoy bien, no pasó a mayores y espero que esto no vuelva a suceder”, dijo el cantante.