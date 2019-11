¿Por qué Mon Laferte se descubrió los pechos durante los Latin Grammy 2019?

Mon Laferte durante la alfombra roja de los LAtin Grammy 2019. (Foto Prensa Libre: Bridget BENNETT / AFP).

La artista chilena ganó el premio a Mejor Álbum Alternativo por su obra “Norma”, publicado en el año 2018. Durante su discurso de aceptación, agradeció a todo el equipo que participó en la grabación del álbum y a su público que ha creído en sus proyectos desde el inicio de su carrera. Además, habló acerca de la crisis que sucede en Chile.

“Quiero darle las gracias a todo mi equipo de trabajo que me siguen en todas mis locuras. Este fue un álbum que hicimos en una toma. Nos metimos al estudio un grupo de locos y grabamos en cinta y dijimos que no íbamos a editar nada”, comentó la Laferte.

Luego, sacó su celular y dijo que leería “una décima” que le había solicitado que leyera La Chinganera, una artista chilena, que deseaba pronunciarse por la crisis que pasa Chile desde ya varias semanas atrás.

“Chile me dueles por dentro. Me sangras por cada vena. Me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera. Chile adentro. Chile al son de la injusticia. La bota de la milicia. La bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, dijo,

En la premier de la gala, Mon Laferte usó un traje completamente negro y un pañuelo verde en el cuello, un símbolo de solidaridad con el movimiento feminista tanto de Chile como de varios países.

Cuando pasó por la alfombra roja, la artista chilena llegó con el mismo vestuario, sin embargo, al estar frente a las cámaras descubrió sus pechos para enviar un mensaje de crítica a su país. “En Chile torturan, violan y matan”, se pudo leer en su piel.

Mon Laferte ha sido una de las artistas que más se ha pronunciado en redes sociales por la crisis que vive Chile. Semanas atrás criticó al presidente Sebastián Piñera por la decisión de declarar toque de queda y la represión al pueblo chileno.

