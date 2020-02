¿Por qué no les pagaron a Shakira y JLo por su show en el Super Bowl?

Shakira y JLo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Foto Prensa Libre: EFE)

Jennifer López solía tener un pocos ingresos en comparación con otros artistas. Ahora tiene mucho, gracias en parte a su capacidad de facturar hasta siete cifras por cada parada en una gira.

Pero no se deje engañar: ni ‘Jenny from the Block’, ni Shakira, agregaron más dinero a sus arcas por el concierto de medio tiempo del Super Bowl, al menos en términos de honorarios. Su única recompensa monetaria fueron los costos de producción.

Es la misma configuración que los actos de Bruno Mars a Beyoncé han acordado en los últimos años, y aunque cada uno es capaz de obtener ganancias brutas nocturnas de siete cifras para sus shows en vivo en solitario, renuncian al pago del domingo del Super Bowl a cambio de la publicidad que viene con tocar para una audiencia televisada de más de 100 millones de personas. Los representantes de los dos cantantes y la NFL no respondieron a las solicitudes de comentarios, pero el trato para tener actos de medio tiempo es claro.

“Están dispuestos a actuar de forma gratuita e incluso subsidiar los costos de producción a través de sus sellos discográficos o promotores de conciertos debido a esta increíble exposición”, dice Marc Ganis, presidente de la consultora Sportscorp. “Incluso los nombres más importantes necesitan promocionarse continuamente. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es el vehículo promocional más grande para una estrella de la música en el planeta “.

López generalmente recauda un promedio de US$2 mil 200 millones por parada en sus gira, de acuerdo con Pollstar Pro, y Shakira obtiene US$1 mil 600 millones, por lo que ciertamente sacrificaron fuertes días de pago. Pero los artistas que lo han hecho han sido generosamente recompensados.

En la hora posterior al Super Bowl 2018, el acto de medio tiempo Justin Timberlake vio un aumento del 214% en las transmisiones de Spotify. Eso ocurrió un año después de que Lady Gaga viera despegar como un cohete su álbum de varios meses atrás hasta el número 2 en las listas de Billboard a raíz de su gran desempeño en el juego, aumentando 60 puestos en una semana.

El espectáculo también puede tener un efecto importante en las giras. El tráfico de StubHub sube al menos un 50% para todos los actos de medio tiempo y, a veces, mucho más, según el sitio de venta de entradas. Las búsquedas de Lady Gaga y Beyoncé aumentaron en un factor de más de 100 después de cada una de sus actuaciones. Ese tipo de zumbido se ha traducido en dólares, como se puede ver con las estrellas de medio tiempo del año pasado.

Maroon 5 aumentó su promedio de ingresos por ciudad en las giras de US$200 mil dólares a US$1.7 millones desde que se presentó en el Super Bowl LIII. Travis Scott, quien compartió la factura con el grupo pop, duplicó con creces su recorrido típico y ahora está coqueteando con un día de pago de US$1 millón por cada parada de la gira. Scott convirtió al menos parte de su jugo de medio tiempo en una gira total de US$65 millones, la mayor hasta ahora. En general, registró el mejor día de pago anual de US$58 millones de su carrera el año pasado, casi el triple de su ración de US$21 millones en 2018.

Para algunos, el impulso es menos tangible pero quizás incluso más pesado. Steve Jensen, uno de los MANAGERS de Katy Perry, le dijo a Forbes que en los meses posteriores a su actuación de 2015, la cantante duplicó la cantidad de oportunidades que generó su fama, desde acuerdos de patrocinio hasta papeles en películas. “Le llevó de ser una gran estrella a la estratosfera”, dijo Jensen.

El golpe es lo suficientemente grande como para que antes de la actuación de Perry, los rumores giraran en torno a que la NFL estaba considerando cobrar actos por el privilegio de jugar en el gran día. Hasta ahora, los rumores no se han confirmado, lo que probablemente sea una decisión astuta por parte de la liga.

“No quiero un asterisco por mi nombre para jugar el Super Bowl por el resto de mi vida”, explicó Perry. “Quiero poder decir que jugué al Super Bowl en función de mi talento y mi mérito, muchas gracias”.

* En alianza con Forbes Colombia, artículo de Forbes Staff.

