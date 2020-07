Por qué Ricardo Arjona se identificó con la historia de “El invisible”, la nueva canción de su álbum “Blanco” (y por qué afirma que es un triángulo amoroso)

Ricardo Arjona promociona “El invisible”, el séptimo sencillo del álbum “Blanco”. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Arjona lanzó el pasado 29 de mayo el álbum Blanco, producción que grabó en Abbey Road Studios que incluye 14 temas y que desde esa fecha se pueden escuchar de forma exclusiva en su app y en su sitio web por medio de una membresía. Sin embargo, el artista guatemalteco continúa con la modalidad de compartir un tema nuevo cada semana en las plataformas digitales y este viernes 3 de julio presentó El invisible, canción que definió como una historia de un triángulo amoroso.

El tema

“Tengo que decir que Invisible estaba afuera de las 24 canciones de Blanco y Negro, hasta que en la escucha del disco Blanco casi por error suelto la canción y resultó ser una de las que más le gustó a la gente que estaba ahí, por eso decidimos incluirla”, dijo Arjona en un videoclip testimonial en el que compartió detalles de su nuevo sencillo.

El músico guatemalteco afirmó que este tema en particular le sorprendió debido a su historia, en la que se involucra un triángulo amoroso. “Ese tipo de historias que son las que golpean al autor y lo hacen continuar de una manera muy emocionante. Cuando descubro la figura de “el invisible” pienso en las fotos matrimoniales que existen siempre en algunas casas en las que está siempre la novia y el novio y me imaginé en estas fotos donde hay un tercero, un triángulo amoroso pero el tercero es el que sufre”, agregó el artista local.

Arjona comentó que en la canción El invisible, relata sucesos de un tercero que se enamora y que regularmente se visualiza como el malo de la película. “En El invisible todo mundo se acomoda, incluyéndola a ella que casi siempre resulta siendo un poco la víctima en estos casos ante los ojos del mundo. En esta historia no es ella la víctima. Ella tiene una familia, tiene domingos familiares, tiene todo, tiene a su marido cuando lo quiere, tiene a este tipo cuando lo quiere, pero él es el que está a la espera”, añadió el músico guatemalteco.

De acuerdo con el relato de Ricardo Arjona, lo interesante de la historia que relata en El invisible, es ver al tercero de esta relación como la víctima y destacó frases de la letra como “No te ofendas cuando digo que sospecho, que el amor se hace más grande en la traición”.

Arjona también afirmó el momento en que descubrió que valía la pena convertir la historia en nuevo sencillo. “Si te extraño no te apures, si me duele no te enteres, aunque yo sea el que más quiere de los tres, ahí hubo canción”, destacó el cantautor guatemalteco, quien sorprendió a sus admiradores debido a una confesión personal. “El invisible, me gusta esa canción y la tenía abandonada, pero me gusta mucho porque, les cuento algo: yo he pasado por ahí”, finalizó el músico nacional.

El videoclip

Al igual que con los temas anteriores, Arjona reforzó el lanzamiento acompañado del videoclip oficial de El invisible y lo publicó en su canal oficial en YouTube. El clip ya supera las 100 mil reproducciones.

La pieza audiovisual de 3.54 minutos fue producida por Renzo Vásquez y Rodolfo Lamboglia y contó con la dirección de Matías Gey.

El álbum

Blanco se grabó en Abbey Road Studios, en Inglaterra y de acuerdo con Arjona, la producción fue retocada muy poco debido a que tiene el gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. “Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos”, indicó el cantautor guatemalteco que este viernes promociona el quinto sencillo de esa producción.

Otros sencillos