Premios Grammy 2022: La pequeña comunidad latina que ganó (y el premio que no logró Ricardo Arjona)

Cada inicio de año trae consigo una atmósfera de novedades, esperanzas y expectativas. Es dentro de esta temporada que también suelen popularizarse varias premiaciones que reconocen lo mejor del entretenimiento fílmico y musical del año.

El 3 de abril de 2022 se llevó a cabo la edición 64 de los Premios Grammy: el evento que destaca las producciones más importantes según la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (National Academy of Recording Arts and Sciences o The Recording Academy).