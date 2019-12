Premios SAG 2020: Lista completa de nominados

La 26 edición de los Premios SAG se celebrará el 19 de enero de 2020 en Los Ángeles, EE. UU. (Foto Prensa Libre: sagawards.org)

López, uno de los nombres en mayúsculas de la actual temporada de premios, optará al galardón a la mejor actriz de reparto de una cinta frente a su gran competidora este año, Laura Dern (Marriage Story), y las también nominadas Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Nicole Kidman (Bombshell) y Margot Robbie (Bombshell).

Por su parte, el estadounidense de origen dominicano Jharrel Jerome competirá por la distinción al mejor actor de una serie limitada o película televisiva frente a Mahershala Ali (True Detective), Russell Crowe (The Loudest Voice), Jared Harris (Chernobyl) y Sam Rockwell (Fosse/Verdon).

La 26 edición de los SAG Awards, que se celebrará el próximo 19 de enero en Los Ángeles, tendrá como favoritos en el cine a Bombshell, The Irishman y Once Upon a Time… in Hollywood, todas ellas con cuatro candidaturas cada una.

Además, The Marvelous Mrs. Maisel dominó la parcela televisiva con un póker de nominaciones.

Después de los Óscar y los Globos de Oro, los reconocimientos del Sindicato de Actores son la gala más relevante y mediática de todas las que se celebran durante la temporada anual de premios de cine.

Los SAG Awards también sirven como un buen termómetro sobre las posibilidades de actores y películas de cara a los Óscar, cuya ceremonia tendrá lugar el 9 de febrero en Los Ángeles.

El galardón más cotizado de los premios del Sindicato de Actores, el de mejor reparto de una película, se lo disputarán las cintas Bombshell, The Irishman, Jojo Rabbit, Once Upon a Time…in Hollywood y Parasite.

El español Antonio Banderas, que ha cosechado numerosos aplausos y premios por su trabajo en Dolor y gloria de su compatriota Pedro Almodóvar, no pudo colarse en la categoría de mejor actor de una cinta, donde figuran Christian Bale (Ford v Ferrari), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time…in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman) y Joaquin Phoenix (Joker).

En la parte femenina, Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Marriage Story), Cynthia Erivo (Harriet), Lupita Nyong’o (Us) y Charlize Theron (Bombshell) se enfrentarán por el premio a la mejor actriz.

Asimismo, Jamie Foxx (Just Mercy), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) y Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood) serán candidatos a la estatuilla a mejor actor de reparto.

En cuanto a la pequeña pantalla, el premio a mejor reparto de una serie dramática se decidirá entre Big Little Lies, The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale y Stranger Things.

A su vez, el galardón al mejor elenco de una serie de comedia tiene como aspirantes a Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel y Schitt’s Creek.

Sterling K. Brown (This is Us), Steve Carell (The Morning Show), Billy Crudup (The Morning Show), Peter Dinklage (Game of Thrones) y David Harbour (Stranger Things) fueron hoy nominados al premio a mejor actor de una serie dramática.

Y Jennifer Aniston (The Morning Show), Helena Bonham Carter (The Crown), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve) y Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) se verán las caras por la distinción a la mejor actriz de una serie dramática.

En cuanto a las comedias, el reconocimiento al mejor actor cuenta como candidatos con Alan Arkin (The Kominsky Method), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry), Andrew Scott (Fleabag) y Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel).

Por último, Christina Applegate (Dead to Me), Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) y Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) podrían llevarse la estatuilla a la mejor actriz de una comedia televisiva.

