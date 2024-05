El evento de futbol tendrá la participación de 16 selecciones de la Confederación Sudamericana de Futbol (Comebol) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que se llevará a cabo en tierras estadounidenses del 20 de junio al 14 de julio.

La inauguración del torneo y el primer encuentro se llevará a cabo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta y la final se disputará en el estadio Hard Rock de Miami.

“Es el evento de fútbol más importante del año porque sabemos que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo”, dijo Shakira en un programa de televisión tras desvelar la noticia.

“Es el poder de nuestra cultura y de nuestra música”, agregó la colombiana.

Ésta es la tercera vez que Shakira pone música con una canción oficial a un campeonato de fútbol.

Para el Mundial celebrado en Sudáfrica en 2010 la colombiana tuvo el honor de prestar su voz y canción “Waka Waka”. En 2014, volvió a ocurrir en el Mundial de Brasil con “La La”.

