Qué finalidad tiene “Call for Code”, la campaña la ONU (por qué participan Alejandro Sanz, Eva Longoria, Pitbull, Chayanne y otras celebridades)

Más de una treintena de celebridades, entre ellas Alejandro Sanz, Celine Dion, Eva Longoria, Pitbull, Chayanne, Cher y Barbra Streisand, se han unido a Call for Code, una campaña de la ONU para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a frenar el cambio climático.

“Todos estamos en el mismo equipo, sigamos luchando contra el cambio climático. El desafío global es de todos. Busquemos soluciones para salvar nuestro planeta #WorldEnvironmentDay #CallforCode 2021“, dijo en su cuenta de Twitter Alejandro Sanz.

We are all on the same team @UNHumanRights , let's keep fighting #ClimateChange. The global challenge belongs to everyone. Let's look for solutions to save our planet 🌎#WorldEnvironmentDay #CallforCode 2021@UNHumanRightsEU #TechforGood

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 5, 2021