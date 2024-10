¿Qué hace Brad Pitt para mantenerse en forma a sus 60 años?

Brad Pitt, el talentoso actor de Hollywood ha destacado por su gran condición física que ha logrado formar gracias a dedicación y disciplina, manteniendo una dieta y entrenamiento estricto para lograr la salud y estética.

Duffy Graver, preparador físico con el que trabajó por varios años, comentó en una entrevista a Esquire, que Pitt ha tenido una buena capacidad para adaptarse a diferentes tipos de entrenos, que ha permitido alcanzar sus objetivos.

El levantamiento de pesas es el enfoque del entrenamiento de Brad, estando separado por grupos musculares; cada día trabaja músculos distintos: pecho, espalda, brazos, piernas, entre otras.

Según CQ, los ejercicios que más emplea Brad Pitt se destacan los movimientos compuestos en los que están las dominadas, fondos y el peso muerto; ejercicios que además de fortalecer la musculatura, hacen que se mantenga ágil y funcional, ayudando a lo estético.

Brad realiza, según Telegraph, distintas actividades físicas como correr y andar en bicicleta para quemar calorías y mejorar su resistencia cardiovascular, incluso practica para su preparación física y mental algunas artes marciales con el experto Rob Alonzo.

Según afirmó Duffy, la alimentación de Pitt es sencilla, consume proteínas magras, carbohidratos complejos y grasas saludables; los componentes más conocidos de su dieta es el pollo, brócoli y arroz integral.

Las grasas saludables que no pueden faltar a su dieta son el aguacate, los frutos secos y el aceite de oliva; debido a que cuidan a su sistema cardiovascular.

Fuera de los entrenamientos, el actor reveló en Esquire que tiene una preferencia por el té matcha que provee antioxidantes, ayudando a la regeneración celular; jugo de arándanos, que tiene propiedades digestivas y desintoxicantes, y agua con gas.

