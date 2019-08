¿Qué le envidiaba Juan Gabriel a Luis Miguel?

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en su residencia ubicada en California. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A casi de tres años de la muerte de Juan Gabriel, un fanático compartió un audio grabado en su estudio de Estados Unidos hace más de dos décadas, en el cual comenta sobre algo que le daba envidia de Luis Miguel, el cual fue dado a conocer por el programa mexicano “Hoy”.

Lo que Juan Gabriel envidiaba era que Luis Miguel sí pudiera vivir en territorio mexicano, mientras que él a donde fuera, era perseguido por fans y medios.

En el audio Juan Gabriel dice “Luis Miguel es muy famoso, pues yo no puedo vivir, yo no puedo vivir, todavía no puedo vivir, en México no he podido por la fama. Y mira que yo también tengo casa en Morelia, en Acapulco, en Guadalajara, en San Miguel de Allende, en Juárez, en todas partes así de estratégicas, en Capula, pero no puedo vivir.

Aunque no se escucha, los diarios mexicanos también mencionan que Juan Gabriel alaba la forma en que “El Sol” demostraba su amor por México: “Él decía soy mexicano, soy de Veracruz, no es cierto que soy de Puerto Rico, no es cierto que soy español, y luchar contra el mundo, eso es maravilloso de una persona y está en Acapulco, te digo que mejor que yo”.

De la misma forma, en la parte final del audio confesó su deseo de grabarle un disco a Luis Miguel. “Yo tengo más ilusión de hacer el disco de Luis Miguel que el de Rocío, y además en la forma en que me lo pidió, porque en el pedir está el dar”.

