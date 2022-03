Qué relación hay entre la denuncia de abuso de Sasha Sökol y la canción “El Carnal de las Estrellas” de Molotov

Durante una entrevista en YouTube con Yordi Rosado, el productor habló de la relación amorosa que tuvo con la cantante y de las complicaciones que vivieron por la diferencia de edad, ya que él tenía 42 y ella 17. Sin embargo, el pasado 8 de marzo la ex Timbiriche compartió en su cuenta de Twitter su versión e hizo público el trato que sufrió a manos de Luis De Llano.

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, dice uno de los tuits de la cantante.

“Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, agregó.

En pocos instantes el mensaje provocó varias muestras de solidaridad y apoyo. Desde sus seguidores hasta famosos se han pronunciado al respecto. La cantante mexicana dijo que esperaba que su historia sirva de inspiración para que mujeres violentadas rompan su silencio y denuncien las conductas violentas y nocivas que han sufrido en el pasado.

La canción de Molotov

Además de las muestras de empatía, los internautas recordaron la canción El Carnal de las Estrellas, lanzada en 1998 en el disco Molomix y habla acerca del abuso de poder de los directos de la empresa Televisa y de cómo supuestamente pedían favores sexuales a quienes querían debutar dentro de la industria del espectáculo.

“Si no eres bonita, más bien eres fea; quieres volverte una super estrella. No tienes talento ni una vocación y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa”, dice la primera estrofa.

Sin embargo, entre sus líneas se hace mención a Luis De Llano: “Te topas a un tipo de nombre De Llano, que quiere ayudarte y echarte la mano”. En la última parte Molotov hace énfasis en que no sólo se piden favores sexuales, también insinúan la presión por realizar operaciones estéticas.