“Que se acuerde de la fidelidad”: Extrabajador de Luis Miguel lo demanda por falta de pago y envía mensaje contundente

Javier Francisco participó recientemente en una entrevista para el programa Suelta la sopa y dio detalles de la demanda. Según su relato, fue despedido en 2012 y sin pago, razón por la que, junto a su abogado Tomás Gutiérrez, interpuso una demanda por despido injustificado.

El extrabajador de “El Sol de México” también reclamó una indemnización que ya acumula 10 años. “Se siente una frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”, dijo Javier Francisco.

Durante la entrevista, el extrabajador dijo que, cuando Luis Miguel vendió su mansión se olvidó de él y lo dejó a la deriva. Además, su asesor legal reclama pago justo.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados les debía siete, ocho meses ya”, aseguró Javier Francisco.

El extrabajador de “El Sol de México” confesó que la última vez que vio al artista fue cuando pidió ayuda para una mudanza y le envió un contundente mensaje.

“Le diría que siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono. No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”, concluyó.