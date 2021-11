Qué se sabe del video donde Octavio Ocaña habría amenazado a otros jugadores durante un partido de futbol

Al inicio del video se observa el encuentro entre un equipo con uniforme rojo, el supuesto equipo para el que jugaba Octavio Ocaña, y otro con uniforme color azul. Posteriormente, se ve a un hombre con características físicas similares a las del actor (delgado, piel blanca y cabello anaranjado) dirigiéndose de forma amenazante en contra de los jugadores rivales.

La persona enfurecida continúa caminando y parece sostener un objeto en la mano, el cual algunos usuarios de internet aseguran que se trata de una pistola.

El individuo, quien varios usuarios de redes sociales creen que es “Benito”, comienza a dar vueltas en búsqueda de alguien, pero una persona de su equipo lo detiene de inmediato y le impide llegar a su destino.

Luego, demostrando su enojo, se quita la camiseta y la tira al suelo, siempre sosteniendo la supuesta arma de fuego, aunque no se aprecia de manera clara debido a la lejanía y a la calidad del video.

Finalmente, la persona con la supuesta pistola se retira del campo de juego escoltado por miembros de su equipo y segundo más tarde se le puede ver hablando con ellos luego de recuperar la calma.

“¿No ves que trae la pistola ese güey? Es el güey que sale en la tele”, se escucha comentar a una de las personas que se encontraba viendo el partido de fútbol.

De igual forma, otro espectador grita: “Benito asesino”, comentario que desataría risas y burlas entre los presentes.

y se les olvida cuando amenazo a todos en un partido con una pistola nomas por que no metió gol #OctavioOcaña#JusticiaParaBenito#octavioocana pic.twitter.com/LMmZ4yOnDR — TheKpoch (@KpochMx) November 7, 2021

Tras la difusión de este supuesto video de Octavio Ocaña, muchas personas han comenzado a criticar la vida privada del actor mexicano, ya que luego de su muerte se han publicado varias imágenes donde presuntamente se ve a “Benito Rivers” consumiendo droga, tomando bebidas alcohólicas e incluso manipulando un arma de fuego.

No obstante, a pesar de estas críticas, muchos usuarios de redes sociales salieron en defensa del actor de “Vecinos” al asegurar que en el video no se puede observar si se trata de Octavio Ocaña y tampoco se ve con claridad si lo que la persona tiene en la mano es una pistola o no.

“Yo no miro en ningún lado que saquen una pistola, ni tampoco que sea Benito, el video está muy borroso y de hecho solo se escuchan las voces que es Benito y de ahí le empiezan a tirar calabaza, pero el video no está nada claro”, publicó un internauta.

Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México, luego de un confuso incidente que involucró a varios agentes de la policía mexicana en una persecución vehicular.

En la actualidad, las autoridades mexicanas han mostrado apertura para que la familia del actor tenga acceso al expediente de las investigaciones sobre su muerte, ya que acusan a la policía de ser responsable por su trágico fallecimiento.

Hasta el momento no se ha podido comprobar que las autoridades mexicanas tuvieran que ver con la muerte de “Benito”, pero los policías que participaron en la persecución se encuentran temporalmente suspendidos mientras avanzan las investigaciones.