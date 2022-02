Qué se sabe sobre la supuesta burla de la ex novia de Christian Nodal hacia Belinda luego de su separación

Una de las teorías más aceptadas sobre la separación de Belinda y Nodal establece que el intérprete de Botella tras botella supuestamente le fue infiel a su entonces prometida con María Fernanda Guzmán, su ex novia.

Estos rumores surgieron luego que Christian Nodal asistiera a la fiesta de cumpleaños de la influencer mexicana mientras Belinda se encontraba de viaje en Nueva York.

Lea también: “Inevitablemente me duele y mucho”: Belinda rompe su silencio y envía un mensaje luego de su separación con Christian Nodal

La teoría de la infidelidad de Nodal tomó aún más fuerza luego de la publicación de un video en donde María Fernanda Guzmán supuestamente se está burlando de Belinda luego de la ruptura de la pareja.

Las imágenes muestran a la ex novia de Christian Nodal cantando a todo pulmón el tema Adiós amor, canción interpretada por el cantante mexicano, mientras disfruta el momento en una fiesta.

Tras la viralización de este video, algunos usuarios de redes sociales han reaccionado ante la supuesta burla que María Fernanda Guzmán tuvo hacia Belinda y mostraron su descontento ante la situación.

Lea más: Belinda y Christian Nodal: cuál es la política de devolución de la joyería donde el cantante compró el anillo de compromiso de su ex pareja

“Nunca debes alegrarte del mal ajeno, porque a la vuelta te puede venir una correntada más fuerte y no te vota, te arrastra”, No le echen más leña al fuego, no especulen. Respeten y déjenlos tranquilos” y “Que feo por parte de la ex!!! Beli era mucho para Nodal, que se quede con ella, la música de Nodal sola la conocía por Beli”, fueron algunos de los comentarios más populares.

Todo parece indicar que la ex novia de Christian Nodal estuvo involucrada en la separación de la pareja más mediática del mundo del espectáculo, ya que los rumores acerca de esta supuesta infidelidad continúan.

Presuntamente, Christian Nodal y María Fernanda Guzmán fueron vistos cenando en un exclusivo restaurante de Guadalajara como celebración del Día de San Valentín.

Le puede interesar: El tatuador de Lupillo Rivera ofrece modificar los tatuajes de Christian Nodal de manera gratuita luego de su separación con Belinda

Esto habría ocurrido tan solo un par de días después de que se confirmara la ruptura entre Belinda y Nodal, lo cual fue considerado como una gran falta de respeto hacia la cantante mexicana.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hablado sobre el motivo verdadero de su separación y esto ha hecho que los rumores en torno al fin de compromiso continúen surgiendo.