Qué son los Monitor Latino Music Awards y qué papel juega en ellos la guatemalteca Marcia Enríquez

Por primera vez Monitor Latino reconocerá la música latina lanzada durante el último año en Hispanoamérica.

Las diferentes plataformas digitales para reproducir música cada vez toman más popularidad, sin embargo, la radio sigue siendo uno de los medios más importantes para los artistas porque está a disponibilidad de cualquier persona y todos los países. Por ello, Monitor Latino reconocerá este domingo 25 de octubre a los músicos más sonados en el último año en los premios Monitor Latino Music Awards.

Monitor Latino es una herramienta que artistas, productores y casas disqueras pueden tener al alcance para conocer en dónde se reproduce más su música, en qué país, las estaciones radiales y el mercado, para que puedan crear mejor una estrategia musical basada en los lugares de reproducción.

Este año será la primera vez que Monitor Latino realiza los premios Monitor Latino Music Awards, con el objetivo de reconocer la música latina lanzada durante el último año en Hispanoamérica. La gala será este domingo 25 a las 19 horas (horario Guatemala), en la Rivera Maya, en México. Se podrá disfrutar de la transmisión en línea en las redes sociales de Monitor Latino.

Entre los artistas que cantarán en vivo se encuentra Carlos Vives, Sebastián Yatra, Christian Nodal, Banda MS, Camilo, Jessi Uribe, Danna Paola y la presentación especial de Alejandro Fernández. Además, como presentadores se encuentra Reik, Fanny Lu, Mau&Ricky, entre otros.

Aunque no hay ningún artista de Guatemala nominado a los premios, el país sí estará representado por Marcia Enríquez, la primera mujer en ocupar el puesto de Directora Comercial de Monitor Latino para Guatemala.

“Llevo 8 años en el medio artístico, soy promotora de artistas musicales. Ahorita, durante la pandemia, se me presentó la oportunidad de ser la Directora Comercial de Monitor Latino para Guatemala y la acepté. Estoy muy feliz, porque estoy haciendo lo que me gusta y es fruto del trabajo que he realizado durante mucho tiempo”, afirma la guatemalteca en una entrevista a noticiero Guatevisión.

Para Enríquez su nombramiento representa una gran sorpresa. Además, afirma que en medio del caos que creó la pandemia del Covid-19 a nivel mundial siempre hay una burbuja de oportunidades, la clave es visualizarlas y tomarlas.