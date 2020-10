Gaby Moreno presentó su VII Festival Acústico en formato virtual y deleitó con clásicos de Disney

Gaby Moreno presentó su VII Festival Acústico en formato virtual. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gaby Moreno)

Moreno, quien por séptimo año consecutivo brinda su Festival Acústico acompañada de amigos, brindó un espectáculo diferente al que sus admiradores habían presenciado.

La cantautora guatemalteca que en 2013 obtuvo un Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo y que recientemente está nuevamente postulada por La Academia Latina de la Grabación en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con ¡Spangled!, su sexto álbum de estudio destacó su música y la de sus invitados a través de una transmisión streaming en su FanPage de Facebook

“Este año el Festival Acústico Gaby Moreno y Amigos se realiza de manera virtual y con una edición especial: Musicales. Todo lo recaudado es a beneficio de Fundal (Fundación Para Niños con Sordoceguera Alex)”, fue el mensaje que compartió la artista guatemalteca en sus redes sociales junto al video con la transmisión del concierto.

Los invitados

Gaby, quien recientemente estuvo en Guatemala, aprovechó su estadía para producir material musical y se unió a la academia guatemalteca Kids On Stage.

Durante la transmisión del Festival, Moreno proyectó un videoclip del tema Do Re Mi de The Sound of Music y que interpretó junto a varios estudiantes de la academia guatemalteca.

Evynne Hollens

Es una cantante de Broadway y YouTuber conocida principalmente por sus videos en línea y presentaciones en vivo. Además, publica videos musicales mensualmente y presenta frecuentemente versiones populares de Disney.

“Es una cantante de teatro musical de Oregon y estuvo en una obra de Brodway. Evynne Hollens trabajó esta canción que pertenece a un musical de Broadway que está en desarrollo y pertenece al segundo acto”, dijo Moreno al referirse a The Miracles (Milagro), en la voz de Evynne Hollens, tema que cantó junto a la artista guatemalteca.

Hollens también interpretó Defying Gravity (Wicked) del musical Weekend que habla del Mago de Ozz y Let It Go (Frozen), de la famosa película que debutó como musical en Broadway en 2018 y que debido a la pandemia del coronavirus se bajó el telón.

Jair Campos

Actor, cantante y locutor mexicano que incursionó en el mundo del doblaje en el 2017 y le dio la voz a la Bestia, personaje en el Live Action La Bella y La Bestia y desde ese año se mantiene activo en proyectos para la empresa Disney.

Campos interpretó Vuelve el amor / La bella y la bestia. Estuvo acompañó en el piano por Josh Nelson.

“Aladino es de mis películas favoritas. Grabé esa canción cuando tenía 12 años y siempre me trae buenos recuerdos. Algún día se las compartiré”, dijo Gaby e interpretó Un mundo ideal (Aladino) junto a Jair Campos.

Yvette González-Nacer

La cantante, compositora, actriz de cine y televisión de Broadway es una artista cubanoamericana que ha destacado con sus creaciones y su capacidad de brillar en cualquier género.

“La conocí hace tiempo y es una muy buena amiga. Además, me emociona tanto su voz y esta es la primera vez que cantamos juntas”, dijo Moreno.

González-Nacer interpretó Flores de Hadestown, Esa era yo de Waitress y For Good (Wicked) junto a Gaby Moreno.

Fela Domínguez

Es una intérprete y actriz de doblaje mexicana y es conocida por haber dado voz a Aria Blaze en la película My Little Pony: Equestria Girls: Rainbow Rocks, la voz oficial de DJ Cadence en Club Penguin y Nala adulta en El rey león (2019).

“Es la invitada final de este concierto virtual y su voz es exquisita. Si ya vieron la nueva película de El rey león, seguramente ya la escucharon. Además, ha interpretado temas de Whitney Houston”, agregó Moreno.

Domínguez interpretó Run to You (El guardaespaldas), Esta noche es para amar (El rey león) y All That Jazz (Chicago) junto a Gaby Moreno.

El cierre

“Tengo piel de gallina en todo el cuerpo. ¡Qué voz la de Fela! Ahora ya los conocen, síganlos en sus redes y para mí sería un honor enorme poder verlos en sus producciones cuando salgamos de esta locura (covid-19)”, dijo Moreno

“Gracias por conectarse y estar acá conmigo”, dijo Moreno al cierre de su festival y agradeció a las personas que se conectaron en países como Guatemala, Argentina y Estados Unidos, entre otros.

“Muchísimas gracias y así que les prometo una segunda versión de musicales que incluyan canciones de películas. ¡Sería lindo!””, añadió la exitosa artista guatemalteca.

“Quiero agradecer a todos los que participaron conmigo y se sumaron a este festival. Los voy a dejar con esta canción que también muy famosa (Memory-recuerdo) y que es parte del musical Cats. Espero verlos pronto en vivo. Un beso enorme: gracias”, concluyó.