Gaby Moreno refuerza con su voz la defensa de los niños migrantes en EE. UU.

View this post on Instagram

545 niños separados en la frontera de Estados Unidos siguen sin encontrar a sus familias. 💔 Hoy sale esta colaboración que hice junto a Shara Nova @mybrightestdiamond y el coro de Berlin @cantusdomus 100% de lo que se recaude de esta canción irá destinado a @supportkind que ayuda a estos niños que están en centros de detención, brindándoles servicios legales. Unamos fuerzas y ayudemos a todos estos niños. Pueden comprar/bajar esta canción o donar directamente a esta organización. Link en la bio para ver el video completo.