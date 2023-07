“Quedarme en el pasado sería un error”: la polémica respuesta que Piqué dio ante las constantes indirectas de Shakira

La cantante colombiana, quien abandonó Barcelona para instalarse en Miami junto a sus hijos , abordó su ruptura con el ex futbolista por medio de críticas en forma de canciones y un sinfín de indirectas.

Shakira y Gerard Piqué, después de pasar por un largo proceso de separación, c omenzaron a hablar sobre esta situación de formas muy distintas.

Por su parte, Piqué mantuvo su silencio ante su separación y se enfocó en solidificar su nuevo noviazgo con Clara Chía Martí, joven con quien le habría sido infiel a Shakira.

Sin embargo, a más de un año de esta impactante noticia, el ex jugador del FC Barcelona habría dado sus primeras impresiones sobre su ruptura amorosa al enviar una serie de indirectas dirigidas a su ex pareja.

Durante una reciente entrevista con el programa deportivo El Larguero, Gerard Piqué habló sobre su vida luego de su retiro del fútbol; no obstante, brindó algunas frases que dejaron entrever que sus palabras también estaban asociadas a su vida personal.

Piqué aseguró que no extraña para nada su carrera deportiva y en reiteradas ocasiones hizo énfasis en que “ya dejó atrás el pasado”, frase que fue relacionada a su separación con Shakira.

“Es bestia, pero sí. Es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas, y yo en esto soy muy frío”, expresó.

Además, indicó que “quedarse en el pasado sería un error”, lo que fue entendido como una indirecta contra Shakira y unas palabras de aliento a su polémica relación con Clara Chía Martí.

“Mirar atrás sirve para bien poco. Me fue increíblemente bien, mucho mejor de lo que yo había esperado. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido. Ni soñándolo hubiera salido tan bien. El hecho de haber hecho toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar”, aseguró Piqué.