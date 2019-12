Quentin Tarantino lo confirma: habrá “Kill Bill 3”

Uma Thurman seguirá siendo La Novia, en Kill Bill 3. (Foto: Hemeroteca PL)

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a La Novia desde entonces y qué quiero hacer. Porque no quiero simplemente aparecer con otra aventura, no se lo merece. La Novia ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento”, dijo Tarantino, citado por varios medios de comunicación, cuando le preguntaron sobre el destino de la saga.

Tarantino ahora tendrá más tiempo para trabajar en la producción, ya que abandonó el proyecto de Star Trek, que dirigirá Noah Hawley.

El realizador también ha enfatizado en la buena relación que mantienen con la protagonista de la exitosa saga, Uma Thurman.

“Anoche cené con Uma Thurman, estábamos en un restaurante japonés realmente genial… Ella se reía de mí, y yo me reía de ella, fue una noche encantadora”, relató el productor.

Thurman, que interpreta en la película a La Novia, estuvo nominada a los Globos de Oro por sus actuaciones, tanto en la primera entrega (2003), como en la segunda (2004).

El relato se basa en una serie de sucesos que nacen con La Novia, “una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron”, relata La Vanguardia.

Ahora bien. Si desea disfrutar de la tercera parte de la saga, tendrá que esperar un poco: Tarantino debe realizar otros proyectos de teatro y televisión.

“Sería por lo menos dentro de tres años o algo así. Pero definitivamente está sobre la mesa”, adelantó el productor.

