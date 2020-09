Quién es el “Chespirito metalero”, que es casi idéntico a Roberto Gómez Bolaños

Phil Claudio Gonzáles es un músico argentino que tiene parecido con "Chespirito". (Foto Prensa Libre: Facebook Phil Claudio Gonzales).

En redes sociales se viralizó la imagen de un hombre que es casi idéntico al comediante Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Lo que los hace físicamente diferentes es el pelo largo y flequillo, sin embargo, los internautas han realizado varios memes y teorías de la vecindad del Chavo que han denominado como “Vecindarks”.

El hombre que aparece en las fotografías publicadas en redes sociales es Phil Claudio González, un músico argentino que se dedica a tocar el género del metal. Su apariencia de rockero, el cabello largo y vestir camisas negras y sin mangas, es lo otra de las cosas que más llamó la atención de los usuarios de Internet que hicieron la comparación con Chespirito.

González tomó con humor las bromas y también compartió los mejores memes en sus redes sociales. Por ejemplo, una fotografía en donde se encuentra abrazando a un hombre, a quien le encontraron el parecido con el Señor Barriga, quien cobraba la renta en la Vecindad del Chavo.

El argentino explicó en sus redes sociales que la persona que hizo el primer meme le escribió para pedir disculpas, sin embargo, este contestó que no se enojaba. “¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh… Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear”, escribió.