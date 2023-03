“Quieren que se vaya ya”: las razones por las que la familia de Piqué estaría impaciente por la mudanza de Shakira a Miami

Uno de ellos es el actual estado de salud de su padre, William Mebarak, quien actualmente presenta avances en su recuperación tras los padecimientos sufridos durante los últimos meses.

Ante el inminente traslado de Shakira a Miami, recientemente se filtró que la familia de Piqué, su ex pareja, estaría contando las horas para que la cantante colombiana salga de manera definitiva de su vida.

“Ella hace mucho que quiere irse y no se ha ido por su padre, pero es que Piqué y su familia también quieren que se vaya ya”, reveló Sandra Aladro durante la emisión de El programa de Ana Rosa.

Los parientes del ex futbolista del FC Barcelona incluso se habrían acostumbrado a la idea de no estar cerca de Milan y Sasha, hijos de ambas celebridades, debido a esta mudanza.

🚨 According to the Spanish press, April 1 is the day Shakira is expected to move to Miami with Milan and Sasha. The date is obviously dependent on her father’s health status. pic.twitter.com/VdK89fbkTh

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) March 2, 2023