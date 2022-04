“Quiero disfrutar lo que me gano”: Christian Nodal responde a los ataques que recibió en redes sociales tras revelar que se iba de México

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, continuó el artista.

Y esto lo ejemplificó contando que una vez compró un automóvil de lujo, un Ferrari único en México, que todo el mundo reconocía, por lo que la gente sabía dónde estaba y por dónde pasaba. “No me gustaba que no había privacidad”, dijo.

Por esto, relató, es que decidió mudarse a Estados Unidos, donde dijo que hay muchas más personas con acceso a ese tipo de lujos, por lo que él puede pasar desapercibido.

Lea más: Belinda: a cuánto asciende la deuda de la cantante con las autoridades tributarias de México

“Un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden, y en México sí”, detalló.

Esta decisión llegó después de que el oriundo del norteño estado de Sonora viviese complejos momentos vitales después de que su madre fuese diagnosticada con un tumor, a pesar que pronto se supo que había sido un mal diagnóstico.

“Yo creo que mil por ciento fue un mal diagnóstico… Mi mamá está bien gracias a Dios, ella está en la playa, tranquilita, recuperándose”, dijo también en el video en directo el cantante que se dio a conocer nacional e internacionalmente con la canción Adiós amor.

Lea también: Christian Nodal: la confesión del cantante sobre el tatuaje que más le dolió (y la indirecta a Belinda)

Tras anunciar que dejaba México para vivir en EE. UU., Nodal fue criticado en redes sociales. Sin embargo, el intérprete de música regional mexicana respondió a sus detractores.

“Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?”, agregó Nodal en su cuenta de Twitter.

Dure un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus mamadas de que me quedo por presumir lujos 🤡.

Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea.

Es novedad?

— NODAL (@elnodal) April 20, 2022