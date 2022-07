Rap Solo Festival 2022: El evento que expone el Rap de Guatemala celebra su segunda edición

De acuerdo con Fla-K.O., este festival se ha realizado desde hace más de cinco años y regularmente se presenta en el mes de enero de cada año. Además, la iniciativa nació como una plataforma para artistas de rap.

“Con el paso del tiempo he seguido con la producción del festival en enero debido a que es un mes en el que la mayoría de los artistas no tienen eventos, por eso resulta más fácil reunirlos. Regularmente lo hago a través de invitación y me encargo de reunir a la mayoría de MCs más destacados del momento”, dijo Fla-K.O.

De acuerdo con el DJ nacional, cada vez surgen más raperos buenos en el país y por eso decidió realizar la segunda edición del festival.

“Queremos que vean el talento de los buenos raperos que hay en Guatemala”, agregó Fla-K.O.

La cita

La segunda edición de Rap Solo Festival 2022 se llevará a cabo el domingo 31 de julio, a partir de las 14 horas, en El Ataque, Ruta 1, 3-63, Villa Paula zona 4 (Frente al IGA). Entrada Q50.

“Luego del éxito que tuvimos en el mes de enero con la primera edición del #RapSoloFestival volvemos a hacer una nueva edición con una gama increíble de Artistas de Rap de Guatemala”, fue la frase con la que se promocionó el festival en las redes sociales.

Line-Up