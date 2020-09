“Rápido y lento”, el videoclip de la guatemalteca Zelaya que muestra el lado romántico y atrevido de los enamorados

Zelaya promociona "Rápido y lento", su nuevo videoclip. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)

Zelaya continúa con la producción de nuevos temas y da continuidad a las piezas Buena Pa´ ser mala y ¿Qué nos pasó?, publicadas en marzo y junio de este año respectivamente. Además, la artista guatemalteca también destacó en abril pasado con la canción Mantén la fe, una colaboración con Francisco Páez, vocalista del grupo Malacates Trébol Shop, con la que obtuvo la atención de más admiradores locales.

El jueves 3 de septiembre la cantautora nacional publicó nueva música. Se trata de Rápido y lento, pieza que ella define como “una canción fresca, con ritmos nuevos, que se salen de lo tradicional”.

Rápido y lento fue compuesta por Zelaya junto Paolo Tondo (integrante Proyecto Uno) y Luis Salazar, quien también figuró en la producción.

“Desde el momento que compusimos esta canción supe que tenía una magia especial”, dijo Zelaya, quién contó con el apoyo de Tondo y Salazar, conocidos por haber compuesto para artistas como CNCO, Chayanne, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Morat y Juanes, entre otros.

“Cuando alguien te gusta es inevitable que tu corazón vaya a mil por hora. De alguna forma pierdes noción del tiempo y aunque la adrenalina te haga querer avanzar rápido, hay algo dentro de ti que te llama a que lo lleves lento, paso a paso, aunque el corazón te pida lo contrario”, afirmó la cantautora nacional al referirse a la letra de su nuevo sencillo. “Quise escribir sobre esa tensión, ese sí pero no, ese me acerco, pero no te beso, el llevar todo rápido y lento”, agregó.

El videoclip

De acuerdo con Zelaya, continúa con la promoción de sus canciones y de forma paralela le apuesta a la producción visual, debido a ello, el jueves 3 de septiembre también publicó el video oficial de su nuevo tema en el que muestra su faceta romántica y seductora.

“En el video quise que se proyectara todo lo que me llevó a escribir la canción. Ese coqueteo, esas mariposas en el estómago que, de alguna forma, todo aquel que lo vea y escuche pueda relajarse y dedicarla a esa persona en quien los hizo pensar”, aseguró Zelaya.

El video que se grabó en Guatemala fue dirigido por la cantautora nacional, Herbert Pivaral de la productora ZOOM y todo el equipo de trabajo que ha acompañado a Zelaya en sus últimas producciones.

“Este ha sido mi video favorito debido a que es la primera vez que basé toda la historia alrededor de lo que he vivido y experimentado en mi vida personal. Por eso mismo, aunque siempre me involucro a detalle en la producción de mis videos, esta vez quise adentrarme más en la dirección”, concluyó Zelaya, artista que catalogó esa pieza audiovisual como romántica y atrevida con la que espera se despierte el interés de todo aquel que se ha enamorado por lo menos una vez.