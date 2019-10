Razones para ver Atypical, una serie corta sobre un gran tema

Los temas que se abordan en las series y películas son tan variadas como las mentes de sus creadores. Sin embargo, tal y como lo hace Netflix, hay formas sencillas de clasificarlas por su temática: amor, comedia, suspenso, ciencia ficción, y así la lista continúa. Sin embargo, hay algunas que resaltan y que poco a poco se hacen de seguidores fieles que esperan con ansias las nuevas temporadas. Ese es el caso de Atypical, que el próximo 1 de noviembre estrena su tercera temporada. Pero, ¿qué la hace tan especial?

Si quiere convencer a su pareja, un familiar o amigo de que la vea o usted mismo aún tiene dudas, aquí les compartimos algunas razones para agregar esta serie a su lista y empezar a verla desde ya.

1. La historia: por supuesto, esta debería ser la razón principal para ver cualquier producción audiovisual. Atypical gira en torno a Sam, interpretado por Keir Gilchrist, un adolescente que tiene un trastorno del espectro autista. Acorde MedlinePlus, un sitio web creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el trastorno del espectro autista (TEA) es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Esta afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Se lo llama “trastorno de espectro” porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Además de ser informativa respecto a este tema mostrando características que se ven reflejadas en Sam y datos que surgen a través de los diálogos entre los personajes, la serie muestra cómo Sam atraviesa por su adolescencia y todas las experiencias que esto conlleva. De hecho, la primera temporada muestra cómo Sam decide que está listo para tener una novia y empieza la búsqueda de esa persona especial con quien se sienta compatible. Por supuesto, esto no solo desencadena un autodescubrimiento en él sino que también se convierte en un momento que hace que toda su familia se adapte a que Sam cada vez es más grande, maduro e independiente.

2. Se abordan muchos temas más allá del autismo: aunque Sam es el personaje principal, Atypical muestra las vidas de otros personajes y sus propios conflictos y experiencias. El tema de la infidelidad, aceptación social, amistad, la importancia del apoyo de la familia y la orientación social también se abordan en la serie.

3. Es una historia realista: no es un secreto que hay temas como la aceptación social, el autoestima y la madurez que hacen que la adolescencia sea complicada. Además, el autismo de Sam lo condiciona a que algunas cosas sean más difíciles para él que para el resto y como es de esperarse, no todos son tan amigables y empáticos y eso se muestra en la serie. Claro está, que además de su familia, también habrán personas que se preocupen por él y su bienestar como su amigo Zahid, intepretaod por Nik Dodani. Conforme pasan los capítulos usted podrá ser testigo de que al igual que todos, Sam tiene días buenos y otros muy malos.

4. Las emociones: aunque es considerada principalmente como una serie de comedia, Atypical tiene muchos momentos que despiertan reacciones totalmente distintas a las risas. Escenas emocionantes, tristes y conmovedoras aparecen a lo largo de sus temporadas.

5. Las actuaciones: la producción cuenta con un reparto comprometido con su papel y el objetivo de hacer una buena interpretación en cada escena. Jennifer Jason Leigh le da vida a Elsa, la madre de Sam. Su padre, Doug es interpretado por el actor y director estadounidense Michael Rapaport y el papel de Casey, la hermana de Sam, lo tiene Brigette Lundy-Paine.

6. La trama avanza con buen ritmo: si bien para que el público pueda hacer clic con los personajes los creadores de las series suelen tomarse su tiempo, en este caso el guión logra el objetivo y a la vez avanza a un buen ritmo. En un principio podemos ver a Sam adaptándose a la vida social que implica la adolescencia, desarrollándose en el área laboral y terminando la secundaria. Pero los capítulos avanzan y él sigue buscando cada vez ser más independiente pues busca ingresar a la universidad, obtener su licencia de conducir y más.

Si aún no ha visto la serie o tiene capítulos pendientes es momento de que se ponga al día, antes de que llegue la nueva temporada. Por el momento puede ver dos temporadas en Netflix, de ocho y diez episodios cada una. Cada episodio dura alrededor de 35 minutos.

The journey to success is Atypical. Sam and the Gardner family return November 1. pic.twitter.com/Bp7GPpdvWj

— Atypical (@Atypical) 17 de octubre de 2019