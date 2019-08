Rebeca Lane se une a Residente y otros artistas para cantar en El Paso, Texas

View this post on Instagram

Cada género musical tiene algo que los hace especial y los define. Una de las cosas que define el rap es que va atado a la composición porque la misma determina el flow por la cantidad de palabras que escribes en un verso. Otra cosa que te convierte en rapero es la habilidad para sorprender al que lo escucha con cada punchline y si no escribes estarías falto de eso. Otro elemento que te define como rapero es la capacidad para transmitir lo que ocurre en la calle por eso somos el género urbano. Si no tienes la capacidad para transmitirlo por medio de la rima no eres urbano y por ende no eres rapero. Cuando te falta alguno de los elementos que definen una palabra nunca llegaste a ser esa palabra por definición. Serías algo incompleto. Algo incompleto es solo eso, algo incompleto, que casi casi es algo pero no. Podrías interpretar un rap como un actor interpretaría un libreto pero serías eso, un actor, alguien que interpreta la vida de otro, serías como una película de ficción en donde las balas son de goma, algo que entretiene pero que todos sabemos que es mentira. Así que cabrones, si quieren ser llamados raperos dejen la vagancia y pónganse a escribir. Y Dejen de confundir a los chamaquitos con esta pregunta. PD: El que se ofenda es porque no es rapero y no escribe sus canciones . [R]🍺