Revelan el fuerte mensaje que la hija de Silvia Pinal envío a Adela Micha tras decir que su madre “no tarda en morirse”

Esta situación provocó que la periodista fuera blanco de críticas en las redes sociales porque no se percató de que su producción no había finalizado la transmisión en vivo por lo que ella siguió hablando como comúnmente lo hace y entre los comentarios que hizo fue que Silvia Pinal “Ya no tarda en morirse”.

Ahora ha sido Sylvia Pasquel, la mayor de las hijas de la diva quien respondió a la periodista mexicana a quien expresó su molestia por medio de un mensaje.

“Ella me mandó un mensaje diciéndome que se habían malinterpretado sus palabras. La verdad yo ni sabía lo que había pasado porque Adela me habló y me entrevistó para su programa, todo estaba muy bien”, dijo Pasquel, según una nota de Infobae.

Poco después, dijo que la conductora le mandó un mensaje diciéndole que estaba muy apenada por la mala interpretación de sus declaraciones, que Alejandra Guzmán estaba muy enojada con ella, peor en ese momento Pasquel todavía no se había dado cuenta de lo sucedido.

La respuesta

“Me enviaron el video y se lo reenvié diciéndole: ‘sí, te pasaste, esos comentarios no se valen’, pero ya me había entrevistado, era demasiado tarde”, reveló la artista, quien mostró su molestia ante los sucedido.

Tras la polémica, la familia de Pinal ha informado que continúa hospitalizada por covid-19, que está “bien y tranquila” y que lamentaron su ausencia en las fiestas decembrinas.

“Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami, quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca”, informó Pasquel, en su Instagram.

La modelo Michelle Salas, bisnieta de Pinal e hija del cantante Luis Miguel y la actriz Stephanie Salas, publicó una foto de Navidad en la que expresó tener “un vacío”.

“Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí”, expresó Michelle en su Instagram.

La enfermedad de Pinal ha sacudido al público mexicano porque es considerada la “última diva” del cine nacional, gracias a sus famosos personajes y una carrera que data desde 1949.