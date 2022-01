Revelan la reacción de Alejandra Guzmán tras los comentarios de Adela Micha sobre la posible muerte de Silvia Pinal

A más de un mes de esta polémica, finalmente se dio a conocer la reacción de Alejandra Guzmán ante los comentarios de la presentadora.

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, Sylvia Pasquel, hermana de “La Reina de Corazones”, relató la manera en que la cantante mexicana reaccionó contra Adela Micha luego de los comentarios sobre su madre.

Asimismo, reveló que la presentadora ya no cuenta con el apoyo de la familia Pinal, luego de mencionar que la icónica actriz de 90 años seguro moriría tras ser diagnosticada con coronavirus.

“Con la familia Pinal ella no cuenta, pero para nada. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre”, comentó Sylvia Pasquel.

Sylvia Pasquel también dio a conocer que su hermana Alejandra Guzmán estaba tan molesta por los comentarios de Adela Micha que la confrontó e incluso la llegó a insultar fuertemente.

“Fue muy hábil porque primero habló con Alejandra, después de hablar con Alejandra salió el video. Creo que se lo mandaron a mi hermana Alejandra y le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir”, reconoció.

Añadido a esto, la hija de Silvia Pinal aseguró que luego del incidente con su hermana, Adela Micha la llamó para entrevistarla.

“Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella y me dijo que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después que me entrevista me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ay, me la recordó y me la rementó, pero yo quiero decirte que es un malentendido que no hubo ninguna intención’”, confesó Sylvia Pasquel.

Para finalizar, la actriz relató que al ver el video de la presentadora hablando sobre la posible muerte de su madre, le dio la razón a Alejandra Guzmán ya que Adela Micha se había excedido con sus palabras.

“Eso no se hace, con razón mi hermana te habló muy justificadamente para ´rementartela, y yo porque ya te la mentaron ya para qué quieres que te la miente otra vez pero sí se la merecía”, concluyó.