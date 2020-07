Ricardo Arjona lanza el álbum “Blanco” en plataformas digitales (por qué elogió a Gaby Moreno y a Panchorizo)

Ricardo Arjona continúa con la promoción de su álbum "Blanco". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

A través de la plataforma Zoom, Ricardo Arjona compartió con varios periodistas del mundo, curiosidades de su reciente producción discográfica.

Durante una charla de casi dos horas, el artista guatemalteco comentó anécdotas del proceso de composición, grabación y tratamiento del álbum. Además, afirmó que está satisfecho del éxito que logró con el material que grabó en Abbey Road Studios, en Inglaterra.

“Este disco ha tenido de todo. Con la situación actual (pandemia del coronavirus) cambiamos muchas cosas que teníamos planificadas, pero hemos aprendido a adaptarnos a todo y estamos satisfechos por lo que es ahora el proyecto”, dijo Arjona, artista que solo en YouTube ha logrado más de 130 millones de reproducciones con las piezas del nuevo disco.

El músico guatemalteco recordó que El amor que me tenía es una canción inmensamente colombiana dada el primer verso (“En el Soho hay un café donde me escondo y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo. Solo, más que todos los Buendía”) y que muestra su vínculo con el escritor Gabriel García Márquez y cómo lo influyó en su vida y música.

Gaby Moreno, Panchorizo y el amor a Guatemala

Al dar más detalles del álbum, Arjona destacó El blues de la notoriedad, una canción que fue producida por la también guatemalteca Gaby Moreno. “He dicho un montón de veces que Gaby es una de mis cantantes preferidas, me encanta ella. Hizo un trabajo fantástico con esta canción. Además, puso a mi disposición los músicos de Tom Petty que son muy amigos de ella. El pianista por ejemplo es un tipo de más de 70 años que es un símbolo del rock”, dijo Arjona, quien compartió un fragmento de la versión junto a la cantautora guatemalteca.

Ricardo recordó que con Gaby tiene una conexión musical incomparable y contó lo que vivió durante la grabación de Fuiste tú, tema que se publicó en 2012. “Recuerdo que me sugirieron dos personas internacionales y que por respeto no revelaré los nombres. Pero decidí que fuera Gaby quien grabara el dueto. Estoy seguro de que no me equivoqué porque la canción es lo que es gracias a ella”, agregó el músico nacional.

“Esto no le debería hacer, pero acá está para que escuche”, dijo Ricardo y presentó la versión de El blues de la notoriedad en el que participa Gaby e indicó que esa versión la lanzará en los próximos días.

Durante la conferencia Arjona aprovechó para saludar a todos sus compatriotas, especialmente a Panchorizo, artista que lo acompaño durante la gira Circo Soledad.

“En Guatemala la gente está acostumbrada a que alguien tenga éxito en otro lado para que lo acepte en su propio país”, dijo Ricardo al referirse sobre la labor de los artistas guatemaltecos y confirmó que admira a Panchorizo.

“He visto las redes sociales de Panchorizo y es tan difícil encontrar una red tan interesante. Es genial lo que hace, él es un artista inmenso, es uno de los tipos más creativos que hay en Guatemala. Además, creo que Guatemala tiene la obligación de no esperar que sus artistas se vayan a otro lado para atenderlos”, agregó.

El cantautor nacional enfatizó su conexión con el país, dijo que extraña a su familia y que anhela que la crisis del coronavirus termine para poder regresar y disfrutar en tierras guatemaltecas. “Soy admirador de mi país, me encanta con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Guatemala es un país que no es perfecto, pero es un país extraordinario y creo que en la medida que los guatemaltecos entendamos que tenemos un país fantástico, que tenemos dos océanos (uno a 2.30 horas y el otro a tres), que tenemos cambios de clima, que tenemos un país con verdes que no hay en ningún otro lado, con lagos fantásticos y con gente buena. El día que entendamos eso vamos a empezar a construir un país aún mejor”, afirmó Arjona y envió un abrazo y saludo cordial para sus compatriotas.

El álbum

De acuerdo con Arjona, Blanco es una producción que fue retocada muy poco debido a que tiene el gusto a músico en vivo, a cantante y compositor feliz.

Hongos fue el primer sencillo de ese disco y se lanzó el 28 de abril pasado. Desde su publicación, el artista guatemalteco ha llenado las expectativas de sus seguidores y ha conquistado el corazón de multitudes.

El lanzamiento de Blanco fue el pasado 29 de mayo y en ese momento incluyó 14 canciones, las cuales se pudieron escuchar de forma exclusiva en su sitio web y en su aplicación oficial por medio de una membresía.

La dinámica semanal

Con el lanzamiento en sus plataformas Arjona privilegió a los miembros del club. Sin embargo, se concentró en compartir con todos sus admiradores y generó una modalidad, la cual consistió en liberar una pieza nueva cada semana en las plataformas digitales a la que también agregó un videoclip.

Bajo ese concepto fueron publicadas canciones como El amor que me tenía, El blues de la notoriedad, Mamás de Moisés, Sobrevivirás, Tarot, El invisible, No es el momento, Ella baila sola y Batichica.

El dueto con Pablo Alborán

Durante la conferencia Ricardo recordó que este viernes 31 de julio se lanzó el álbum Blanco en las plataformas digitales.

A partir de este día, la producción completa se encuentra ya almacenada y dependerá del usuario qué plataforma streaming elija para escucharla.

Hacer patria, Invierto de cristal, Morir por vivir y Tu retrato, son los temas que complementan la producción. Además, Arjona indicó que este viernes también se lanzó el dueto con Pablo Alborán y que se incluyó en el álbum Blanco.

“Los duetos en la actualidad se dan mucho más por intereses diversos. La versión de El amor que me tenía con Pablo Alborán fue natural”, agregó el cantautor nacional.

“Pablo es sin duda uno de los artistas jóvenes más talentosos de la actualidad. Lo veo inmensamente talentoso, toparme con él fue una coincidencia y después de que él me enviara el trabajo, me parece que esta versión es extraordinaria”, concluyó Arjona.