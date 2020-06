Arjona sorprende a enfermera chilena en una videollamada y envía un especial saludo a los médicos

Arjona sorprende a enfermera chilena durante videollamada. (Foto Prensa Libre: Tomada de instagram.com/ricardoarjona)

Enfermera chilena y admiradora del cantautor guatemalteco vivió un momento inolvidable durante una dinámica de Mundo Arjona.

Quizás el mayor sueño de un fan es conocer a su ídolo y conversar con él, algo que recientemente cumplió Katherine Rodríguez Beltrán, una enfermera chilena de 35 años que vive en la comuna de Colina en Santiago de Chile y que conversó con Prensa Libre desde su país.

De acuerdo con Rodríguez, se llevó la sorpresa de su vida durante una videollamada en la que se quedó sin palabras y lloró de la emoción.

“Todo comenzó el 29 de mayo pasado, ese día Ricardo Arjona lanzó el disco Blanco pero en las plataformas digitales solo se podían escuchar dos canciones, Hongos que fue el primer sencillo y El amor que me tenía. Sin embargo, a través de la app de Mundo Arjona y en la página RicardoArjona.com podía escuchar todas las canciones con el pago de la membresía. No lo dudé y me uní a la dinámica”, indicó la enfermera chilena, quien sigue los pasos del cantautor guatemalteco desde los 9 años.

Rodríguez afirmó que escuchó dos veces de forma continua el nuevo álbum de Arjona y comprobó la calidad musical del artista local. “Recuerdo muy bien que a finales del 2019 él comenzó con la campaña de expectativa de este disco y claro, ahora tengo el privilegio de escuchar todas las canciones y de visualizar otro contenido”, agregó la enfermera chilena, quien recientemente fue seleccionada por el staff del músico y pudo conversar con él.

La dinámica

Según Rodríguez, el 5 de junio revisó su correo electrónico como lo hace siempre y debido se emocionó al encontrar en su buzón, un mensaje que le envió el staff de Arjona. “Básicamente me preguntaron si quería participar en una entrevista en la que me preguntarían sobre el disco Blanco y la aplicación. Respondí que sí”, dijo la enfermera chilena.

“Me puse feliz porque me contactaron. En varias ocasiones le he enviado mensajes directos en todas sus cuentas de redes sociales y con este mensaje sentí que me habían tocado con una barita mágica”, agregó. Además, indicó que, así como ella, otros admiradores del cantautor guatemalteco fueron contactados y que, la mejor entrevista tendría seguimiento con un video.

Pasaron los días y Katherine pensó que su participación había concluido. “Conté los días, pasó martes, miércoles y jueves y no recibí nada, entonces dije, si no llego más allá, ya con eso soy feliz porque me tomaron en cuenta y me hablaron desde la oficina de mi artista favorito”, dijo. Sin embargo, llegó otro mensaje a su correo en el que le indicaron que la llamarían nuevamente.

“En ese momento recordé la experiencia de las cuatro personas que Ricardo llevó a escuchar el álbum en Abbey Road Studios y me emocioné, pero pensé que lo mío sería una llamada breve para opinar sobre alguna canción en específico porque la primera entrevista dije muchas cosas”, agregó la enfermera chilena.

La videollamada

El lunes 15 de junio, Ricardo Arjona publicó en sus redes sociales un video con el resumen de la actividad en la que participó Katherine.

“Recuerdo que personal de la oficina de Ricardo me llamó y durante la conversación les conté sobre mi trabajo en el hospital y los motivos por los que sigo al artista guatemalteco”, aseguró Rodríguez.

El video de 3.40 minutos que publicó Arjona en sus redes, superó las 100 mil reproducciones y otros seguidores calificaron de emotivo.

“Mis manos temblaban, no lo podía creer, la chica que me habló me pidió que la esperara. Creí que me iba a mostrar algo del disco, pero me sorprendí al ver a Ricardo y no pude contener las lágrimas. He visto el video varias veces y aún no lo creo”, afirmó la enfermera chilena.

Las canciones dedicadas

Durante la conversación, Arjona le dedicó Mi novia se me está poniendo vieja y Nada es como tú, temas que Katherine vincula con el recuerdo de su madre y su hijo menor.

“Conocí la música de Ricardo desde los 9 años porque mi mamá en ese tiempo escuchaba el disco Historias. Yo jugaba con mis muñecas y me aprendí algunas canciones. Ella falleció en el 2017 y la despedimos con globos blancos y con la canción Mi novia se me está poniendo vieja, así que no pude contener el llanto al escuchar que Ricardo la cantó cuando le conté esa historia”, agregó Rodríguez, quien vive con su esposo sus hijos, una niña y un niño de 11 y 3 años respectivamente.

“Mi hija me recuerda siempre con cualquier tema de Arjona, ahora mi hijo tararea Nada es como tú, y esa canción también la interpretó durante la conversación, por eso para mí esa experiencia es mágica”, afirmó la enfermera chilena.

El saludo a los médicos

Durante la videollamada, Katherine le comentó a Ricardo que es enfermera y que trabaja en el hospital militar en Santiago de Chile y él bromeó con ella al observar que, durante la conversación, ella se encontraba rodeada de algunos compañeros.

“Arjona es muy especial para mí y nuevamente mostró su calidad humana. Recuerdo que me pidió que le diera abrazos a los doctores y a los enfermeros porque en la actualidad estamos haciendo una labor espectacular. Cuando terminé la llamada seguí llorando debido a que para mí es un ídolo y me sentí privilegiada que, a pesar de tanta incertidumbre, tenga la capacidad de brindarnos felicidad en momentos de angustia y dolor debido a esta crisis del cororavirus”, agregó la enfermera chilena.

Apoyo constante

Para Katherine, esta experiencia le permitió cumplir un sueño como admiradora de Arjona y de su música. “Esta oportunidad fue gracias al personal de Mundo Arjona y las dinámicas que brindan con la membresía en la app y en la web ricardoarjona.com”, dijo la enfermera chilena, quien envió un mensaje para los guatemaltecos.

“Quiero aprovechar para enviar un mensaje a los guatemaltecos, para que se sientan orgullosos del músico con el que cuentan, que luzcan la bandera de su país con emoción porque Arjona los representa con dignidad”, concluyó.