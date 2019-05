“Rocketman”: ya puede verse en Guatemala la película sobre la vida de Elton John

El cantante británico Elton John nació el 25 de marzo de 1947. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Sir Elton John, una de las grandes leyendas de la música, se unió al listado de artistas y grupos que han llevado su vida al cine. Las biopics -películas biográficas- de las estrellas musicales le aseguran el éxito en taquilla a las productoras, pero no siempre garantizan que sean del agrado del público y la crítica.

Con Rocketman, que arribó este 30 de mayo a la cartelera local y de muchos otros países, las glorias parece que van a estar juntas esta vez: grandes críticos han elogiado la proyección de la vida y carrera de John en la pantalla grande; y a juzgar por los comentarios en internet, los fanáticos se preparan para abarrotar las salas de cine y generar ganancias para Paramount Pictures, su distribuidora.

Rocketman es un biopic basado en la vida y carrera de Elton John. Fue dirigido por Dexter Fletcher y escrito por Lee Hall. Fletcher fue el encargado de reemplazar a Bryan Singer como director de la exitosa Bohemian Rhapsody (2018), basada en la historia de Queen y Freddie Mercury.

Rocketman se estrenó a mediados de mayo en el Festival de Cannes (Francia) y recibió críticas positivas, sobre todo por la actuación de Taron Egerton, quien interpreta a John.

Más detalles

El largometraje, que recibe el nombre de Rocket Man, una de las canciones más emblemáticas de Sir Elton John, sigue la vida del mito desde su infancia, cuando daba dotes de ser un genio para la música, hasta sus años de gloria como una estrella.

A diferencia de otras películas sobre músicos que se ruedan después de que hayan fallecido, Rocketman es el producto de dos décadas en las que John se dedicó a llevar a la pantalla grande la historia de su vida.

En una reciente entrevista con The Guardian, el astro británico confesó que parte de la dificultad de llevar su vida al cine siempre fue que quería contar las cosas tal como fueron, por lo que había que quitar la censura, algo que logró finalmente con Rocketman.

La banda sonora del filme fue lanzado por Virgin e Interscope, e incluye 22 temas de hits de Elton John interpretados por el elenco del filme, además de una nueva canción, titulada (I’m Gonna) Love Me Again, con la voz de Egerton y John.

Podríamos explicarle por qué ver la película, o citar innumerables reseñas de la crítica especializada, pero qué mejor que contarle, a través de esta infografía, la verdadera historia del mito inglés que ha marcado a varias generaciones con himnos del rock y el pop como Tiny Dancer, Bennie & The Jets, Don’t Go Breaking My Heart, Rocket Man, Your Song, Nikita, Levon, Candle in the Wind y Goodbye Yellow Brick Road. Si la trayectoria del legendario Elton John lo impacta y su música lo mueve, seguramente no habrá necesidad de convencerlo de ir al cine.