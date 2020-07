Rosalía pide que se destaque el trabajo de las mujeres y agradece el apoyo de los guatemaltecos

Rosalía continúa con la promoción de sus canciones. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sony Music)

Rosalía sigue enfocada en conservar el éxito que ha acumulado y en la actualidad promociona temas propios y colaboraciones con otros artistas.

La cantante y compositora española destacó durante la gala de los Latin Grammy en 2019 y obtuvo cinco galardones. Además, acaparó la atención debido a la conquista de categorías como Álbum del año y Mejor canción urbana.

Rosalía, la artista “revelación” que sigue conquistando el mundo con su voz y personalidad, conversó recientemente con Prensa Libre y a través de una videollamada en la aplicación Zoom, compartió detalles de sus proyectos y aprovechó para pedir más visibilidad del trabajo de las mujeres en una industria en la que, aún queda un extenso camino por recorrer.

La artista, quién respondió preguntas desde su residencia en España, aseguró que está agradecida con el respaldo de multitudes en varias partes del mundo. Además, se enfocó en los temas que participa, los cuales suenan constantemente en varias radios locales y que han acumulado grandes reproducciones en las plataformas digitales.

Los temas recientes

Debido a la pandemia del coronavirus, varias actividades se encuentran suspendidas y el gremio artístico ha sido afectado en un alto porcentaje. Sin embargo, el confinamiento no ha impedido que Rosalía continúe con sus creaciones.

En mayo último presentó TKN, un tema que contó con la participación del rapero estadounidense Travis Scott y de acuerdo con la artista española, la historia tiene vínculo con la serie de videojuegos Tekken.

“La canción tiene que ver un poco con el juego, pero también está vinculada con familia, con la violencia. Además, diría que mi tiene que ver en la inspiración del artista y su imagen”, indicó Rosalía, quién también aseguró lo que busca en un artista al momento de pensar en una colaboración.

“La imagen de un artista siempre lleva a todo lo que gira a su alrededor y esta canción me hizo pensar en la fuerza del clan, de la familia, de la protección, de la fuerza que hay en los grupos y a partir de ahí surgió la inspiración de la canción”, agregó.

Durante la conversación, Rosalía destacó los detalles que toma en cuenta al momento de componer nuevos temas. “Cuando compongo trato de ser lo suficientemente concreta para que cada canción tenga verdad y quien la recibe crea en el mensaje. Además, trato de ser lo suficientemente abstracta para que cada persona haga su lectura y su propia historia”, indicó.

Otro tema en el que también figura Rosalía es en KLK, éxito que se lanzó en junio último y que ha sido compartido por multitudes en redes sociales.

“Ese es un tema de Arca. Recuerdo que ella me compartió la idea cuando me encontraba de gira con El mar querer. En ese momento por dinámica de la gira no tenía equipo para grabar. Sin embargo, ella me sugirió que lo hiciera con el móvil. Fue en ese momento que puse a improvisar y le envié mi grabación. La canción final muestra el universo de Arca y lo que logró con sus colores”, comentó Rosalía, artista que no descartó la posibilidad de producir nuevo álbum con colaboración de otros artistas.

“Creo que ya es tiempo de que exista un álbum mío con colaboraciones. Pero nunca se sabe, dependerá que rumbo tome el proyecto”, afirmó.

La actualidad de las mujeres en la industria de la música

Para Rosalía, la participación de la mujer en el mundo musical es vital y según su visión, aunque en la actualidad ya existen varias artistas, ingenieras, productoras y compositoras exitosas, aún se necesita que ese trabajo y talento tenga más visibilidad.

“Cuando comencé mi carrera no observé a muchas mujeres y cada vez que asistía a los estudios o participaba en reuniones, siempre estuve rodeada de hombres. Me lo cuestioné mucho debido a que quería ver ese espejo con grandes referentes femeninos y me costaba encontrarlas”, dijo la estrella española y confesó que tuvo que buscarlas de forma exhaustiva en internet.

De acuerdo con Rosalía, eso ya cambió y en la actualidad las mujeres han adquirido fuerza en la industria de la música. Sin embargo, desea que ese trabajo cuente con mayor difusión debido a que considera fundamental que esa labor que realizan sea reconocida por multitudes.

“En la actualidad voy al estudio y me encuentro con personas que son impresionantes y son mujeres, pero la mayoría de las personas no saben quiénes son y tampoco saben que ellas han escrito temas importantísimos de las mayores estrellas pop de la actualidad”, agregó Rosalía, quien considera que aún es necesario que se visibilice y se destaque a las ingenieras, productoras y demás mujeres involucradas en la escena artística debido a que están haciendo cosas impresionantes.

La conexión con Guatemala

De acuerdo con Rosalía, el éxito que ha logrado con el público Latino ha sido impresionante y parte de ese constante ascenso musical se debe al apoyo de sus seguidores y en Guatemala no ha sido la excepción.

A más de un año de la publicación de Con altura, esa canción continúa en las listas de popularidad y según varios admiradores de la artista española en Guatemala, es una pieza que no puede faltar en sus playlist.

“A todos mis seguidores en Guatemala les envió todo mi amor y agradecimiento. Hace tiempo que se publicó esta canción y me da mucho gusto que la sigan escuchando. Me provoca alegría saber que el tema sigue teniendo sentido para ustedes. Así que sigan bailando y disfrutando que eso le da sentido a mi música”, concluyó Rosalía.