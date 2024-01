Sara Curruchich gana premio como Artista Revelación en los International Folk Music Awards 2024

Este prestigioso premio no solo reconoce su talento excepcional, sino que también se erige como un símbolo poderoso para las nuevas generaciones de artistas indígenas de todo el continente.

“Este premio celebra a un artista de nueva generación (menor de 30 años) que inspira a otros encarnando los valores e ideales de la comunidad folclórica”, publicó la institución en X (antes Twitter).

Congratulations to 2024 Rising Tide Award recipient @saracurruchich! This award celebrates a new generation (under 30) artist who inspires others by embodying the values and ideals of the folk community. Learn more about the 2024 IFMAs at https://t.co/4iodI31J9S pic.twitter.com/JxsQepeRON

