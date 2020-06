Sara Curruchich y su concierto por los refugiados

La cantante Sara Curruchich participó la tarde del sábado 20 en un concierto en línea dedicado a los refugiados.

La Organización de las Naciones Unidas promueve el 20 de junio para recordar al mundo que todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario.

“La pandemia de covid-19 y las recientes protestas contra el racismo ponen de manifiesto cómo necesitamos luchar desesperadamente por un mundo más inclusivo e igualitario; un mundo donde nadie se quede atrás”, dice la página de la Organización.

Como parte de este movimiento se han tenido distintas actividades a nivel mundial. En Guatemala la destacada artista envío un mensaje de esperanza y en el que también de reflexión frente al racismo.

“Estos convencida que la música nos ayuda a sanar …y a reconstruirnos”, dijo Curruchich. Luego describió cómo en Centro América también miles de personas huyen de sus hogares y países a causa de la violencia, persecución y racismo y van en busca de protección, refugio y acompañamiento”, expresó.

En Guatemala existen cerca de 1,200 personas refugiadas en busca de un lugar para reconstruir su vida, dijo la cantante en la transmisión en la página de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Adjuntamos el link para que vea la presentación de 12 minutos.

Durante el breve concierto cantó con su privilegiada Somos, Resistir y Entre la gente, cada una con un mensaje de unión.

Los refugiados están considerados entre las personas más vulnerables del mundo. Los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

Como parte de la campaña el Día Mundial del Refugiado del ACNUR también se unieron otras personalidades. Shakira, por ejemplo, compartió un mensaje sobre este tema.

“La solidaridad no tiene fronteras…hay miles de personas que han tenido que huir de sus hogares y recomenzar su vida en un nuevo país, es importante mostrar empatía y tender la mano a quienes lo necesitan”, expresó en sus redes sociales.

A message from Shakira on this #WorldRefugeeDay / Un mensaje de Shak en este #DíaDelRefugiado pic.twitter.com/S5E9Kuy4xA

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) June 20, 2020