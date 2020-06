Sara Curruchich lanza Tukur, un video dirigido por Jayro Bustamante con el que refleja la espiritualidad y la cosmovisión maya

Sara Curruchich promociona el videoclip del tema "Tukur". (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Con la canción Tukur, la cantautora maya kaqchikel Sara Curruchich se adentra con más fuerza en la espiritualidad y la cosmovisión maya, ya que en sus versos le canta a una esencia inmaterial que transcendió del plano físico, pero que acompaña a las personas a través del aire, el fuego y los sonidos de las montañas.

“Tukur es una canción que le canta a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, quienes nos acompañan en nuestros caminos. También es una manera de romper el miedo sobre el búho, ya que mucha gente cree que este animal trae noticias malas, pero realmente es un cantor o una cantora”, explicó Sara Curruchich y agregó que tukur significa búho.

El video fue dirigido por el multipremiado director guatemalteco Jayro Bustamante, creador de las películas Ixcanul, Temblores y La Llorona, que se han presentado en el Festival de Cine de Berlín (Oso de Plata), el Festival de Cine de San Sebastián (Premio Sebastiane Latino) y el Festival de Cine Sundance, entre otros.

Para Sara Curruchich, trabajar con Jayro Bustamante fue una experiencia enriquecedora, no solo por el profesionalismo y el reconocimiento que el director de cine tiene a nivel mundial, sino porque se creó un vínculo y respeto a cada detalle para mantener la esencia de la canción.

“Lo primero que me pasó al escuchar la canción es que me sentí en un lugar seguro, un universo protegido por alguien, por una fuerza femenina, por una abuela. Pero este universo no estaba cerrado, a él podían entrar otros tipos de energías, personajes, figuras místicas, mitológicas, criaturas generosas que me invitaban al baile, una fuerza que de alguna manera yo conocía”, afirmó el director de cine.

Jayro Bustamante agregó que el tema escrito por Sara Curruchich le hizo sentir la naturaleza y todos los elementos. “Cuando se hace un viaje en un lugar del que uno se siente parte, no se es turista, se está haciendo un viaje introspectivo. Nunca experimenté miedo, quería saber a dónde me llevaba el recorrido. La voz de Sara jugó el rol de guía espiritual y en ella confié”, enfatizó el cineasta guatemalteco.

La fusión del talento musical de Sara y la creatividad visual de Jayro se creó a través del diálogo y el reconocimiento de los sentimientos que transmite el tema. “Pero lo más importante fue que quisimos compartir el significado que el búho tiene para algunas comunidades indígenas”, agregó la cantautora maya.

El resultado fue un audiovisual de 4 minutos y 24 segundos, del cual Sara Curruchich se siente orgullosa, porque para ella representó un reto interpretativo actuar en un video musical que se grabó en una sola toma, pero que contó con el apoyo de un gran equipo que tuvo una sincronización perfecta. “En el videoclip transmitimos mucha fuerza… una fuerza colectiva que sentirán todos”, aseguró la artista.

A criterio de Bustamante, prefirió grabar un plano secuencia en el que Sara fuera el foco principal, debido a que quería destacar la fuerza y la personalidad de la cantante. “Puede ser algo complicado porque todo debe salir perfecto, desde las coreografías hasta la magia de la última captura. Intenté alejarme de los artificios y construir un viaje espiritual”, concluyó el director de cine.

Más detalles

Sara Curruchich se presentó recientemente en el Zócalo de la Ciudad de México, durante el Festival Tiempo de Mujeres, en el que también participaron las cantautoras Ana Tijoux y Mon Laferte, en el marco del Día Internacional de la Mujer –el 8 de marzo–. La cantante guatemalteca ofreció un segundo concierto en suelo azteca en el Foro del Tejedor, un popular escenario musical ubicado en la Colonia Roma.

Somos llega a España

Somos, que se lanzó en Guatemala en el 2019, llegó a España en formato físico este 12 de junio, bajo el sello discográfico Mamita Records.

Somos, el disco debut de Sara Curruchich, está compuesto por 13 canciones inspiradas en los pueblos, la palabra, la resistencia, la cosmovisión maya y el caminar, con letras de conciencia, amor, alegría y esperanza.

El material fue grabado y producido en Guatemala, Francia y España, con la colaboración de Amparo Sánchez (grupo Amparanoia) y bajo la dirección artística de Gambeat (bajista del grupo La Ventura Manu Chao).